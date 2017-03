SR Yburg Steinbach baut Vorsprung aus

Gastgeber LAG Obere Murg holte bei den Aktiven und Jugendlichen U20/U18 den Sieg, in den Klassen U16, U14, U12 und U10 lag der Sportring Yburg Steinbach vorne. Allerdings büßte die LAG etwas von ihrem Vorsprung aus 2016 ein, während Steinbach seinen ausbaute.

Starker Schlussspurt von Stefan Gerber

Im ersten Lauf des Tages ging es für die Männer und Frauen sowie die Jugendlichen U20/U18 über rund 2900 Meter. Gesamtsieger und Erster in der Männerklasse wurde Stefan Gerber vom TV Bühlertal, der sich nach 9:40 Minuten im Schlussspurt gegen Abdullah Mohamed Ali (TV Bühl), dem Sieger der Jugendklasse U18 in 9:43 Minuten, durchsetzte. Danach folgte mit Lukas Girarde (SR Yburg Steinbach) nach 9:58 Minuten der Zweite der U-18-Klasse vor Björn Jülg (Rastatter TV; 10:06), dem Zweiten der Männerklasse. Die U-20-Wertung gewann Marco Hurbanic (TV Bühl) in 10:31 Minuten.

Schnellste weibliche Teilnehmerin in diesem Rennen war Celine Kistner von der LG Hardt. Als Gesamt-Achte entschied sie in starken 10:16 Minuten die U-18-Wertung für sich. Mit Christine und Jasmin Vollmer (beide TV Bühl) folgten nach 11:07 und 11:15 Minuten weitere U-18-Läuferinnen. Den Frauen-Titel holte sich nach 11:52 Minuten Julia Bossert (SCL-Heel Baden-Baden), den Sieg bei der weiblichen Jugend U20 Ronja Schneider (TV Iffezheim) in 12:45 Minuten. Die Mannschaftssiege gingen bei den Männern und den U-18-Jungs an Gastgeber LAG Obere Murg, bei der weiblichen Jugend U18 an den TV Bühl.

Drei Stunden später standen die Männer und Frauen erneut an der Startlinie zum Langstreckenlauf über 8700 Meter. Aus einer Dreiergruppe heraus lief am Ende Routinier Alexander Leuchtner (Rastatter TV) in 33:18 Minuten einen deutlichen Sieg vor Michael Merkel (TG Ötigheim; 33:40) heraus. Der Mannschaftstitel ging ebenfalls an den RTV. Bei den Frauen kam Raya Nikol von der LAG auf 42:37 Minuten.

Rund 1900 Meter laufen mussten die U-16-Jugendlichen. Mit einem hauchdünnen Vorsprung sicherte sich Moritz Merkel (SR Yburg Steinbach; M14) in 6:41 Minuten den Sieg vor seinem Vereinskameraden Fabian Haedecke in 6:42 Minuten. Mehrkämpfer Niklas Huber, ebenfalls Steinbach, holte sich in 7:08 genauso knapp den Titel in der Klasse M15 vor Yannic Reith (TV Bühlertal) in 7:09. Lea Bross (TV Bühl) lief bei den Mädchen W14 einen Start-Ziel-Sieg heraus und gewann unangefochten in glatten 7:00 Minuten. Genauso schnell war ihre ein Jahr ältere Vereinskameradin Vivien Schäfer, die Meisterin der Klasse W15 wurde. Der Mannschaftssieg ging damit ebenso deutlich an den TV Bühl wie bei den Jungs an den SR Yburg.

Lucy Bader bei der W13 ganz souverän

Bei den U-14-Jugendlichen über die gleiche Strecke waren die Zwölfjährigen deutlich schneller als ihre W-13-Kollegen. Lucy Bader (SCL-Heel Baden-Baden) setzte sich in 7:37 Minuten souverän durch. Um die Plätze gab es einen spannenden Schlussspurt, den Isabel Seebach (Steinbach) in 7:52 für sich entschied. Kreismeisterin W13 wurde Ana-Paula Schmitz (Steinbach) in 8:16 Minuten. Mannschaftsmeister wurde die LG Hardt, die in beiden Klassen drei Läuferinnen aufs Podium brachte. Bei den Jungs holte sich Max Warlich (Rastatter TV) in starken 6:51 Minuten den Titel in der Klasse M12. Luis Roth (LAG; 7:08) musste am Ende doch etwas abreißen lassen, nachdem er dem Rastatter lange Zeit folgen konnte. In M13 gewann Leon Kalmbacher von der LAG in 7:17 Minuten. Damit war dem Gastgeber auch der Mannschaftssieg nicht zu nehmen.

Aline Bach (TV Haueneberstein) holte sich über 1400 Meter bei den Mädchen W11 in 5:31 Minuten den Sieg. Nur wenig langsamer war Noe Göhrig (LG Hardt) in 5:35 Minuten als Siegerin der Klasse W10. Schnell unterwegs war Marvin Schäfer (TV Haueneberstein) in 4:43 Minuten als Sieger der Jungs M11. Titelträger der Klasse M10 wurde Severin Hotze (TS Ottersdorf) in 5:21 Minuten. Die Mannschaftstitel gingen bei den Mädchen nach Steinbach und bei den Jungs an den RTV.

Einen tollen Eindruck hinterließ Mattis Linder (Steinbach) über 1000 Meter bei den Kindern U10. Als Sieger der Klasse M9 lief er einsam der Konkurrenz davon und erreichte nach 3:33 Minuten das Ziel. Als Sieger M8 holte Marlon Warlich (RTV; 4:06) den zweiten Einzeltitel in die Familie Warlich. Bei den Mädchen U10 holte sich Chiara Schindler (Steinbach) in 3:57 Minuten den Sieg der Klasse W9. Maya Ortanderl (LG Hardt) wurde Meisterin W8 in 4:28 Minuten. Mannschaftsmeister wurde jeweils der SR Yburg.(rawo)