Melike Yeter sahnt alles ab

Gleich viermal sackten Kickboxer des Kampfsportteam Bühl-Rastatt beim Champions Day in Neuwied Gold ein. Als eines der größten Kickbox-Turniere ist der Champions Day für alle Verbände offen. Unter den rund 1200 Startern in verschiedenen Disziplinen war die Region mit drei Kämpfern vertreten.

Im Semikontakt war Melike Yeter gleich in drei Klassen mit dabei. Hochkonzentriert holte sie sich jeweils die Siege in den der Jugend- und Erwachsenenklasse bis 65 Kilogramm, bevor sie noch mal in der Kategorie Grand Champions an den Start, in der ohne Gewichtsbeschränkung jeder kämpfen darf. Mit schnellen Aktionen beherrschte sie auch hier ihre Gegner und gewann am Ende überragend.

Auch Anja Borrosch kämpfte im Semikontakt. Sie trat bei den Damen in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo an. Mühelos kämpfte sie sich durch bis ins Finale. Auch dort dominierte sie mit starken Kicks ihre Gegnerin. Nach einem gezielten Treffer gab diese auf, so dass Borrosch vorzeitig der Sieg zugesprochen wurde.

Gideon Welp startet im Leichtkontakt in der Klasse bis 70 Kilogramm. Seinen ersten Kampf gewann er überlegen. Doch in seiner zweiten Begegnung traf er auf einen starken Gegner. Nach der regulären Kampfzeit stand es unentschieden, so dass der Kampf in Verlängerung ging. Der Gegner hatte noch mehr Puste. Welp musste sich schließlich geschlagen geben. (red)