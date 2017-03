Heimerfolg für den RTV

(ti) - Für den TTV Muckenschopf wird es nach der 2:9-Niederlage in Offenburg brenzlig. Die Frauen der TTF Rastatt schließen in der Landesliga auf zwei Zähler zu Tabellenführer Nonnenweier auf. In der Verbandsliga unterliegt der TTC Iffezheim (Foto: fuv) Gamshurst mit 1:8. » - Mehr