Falk Pfisterer holt zweimal Gold

Rheinmünster



Herrmann beendet lange Leidenszeit Rheinmünster (red) - Eine über einjährige Leidenszeit ist vorbei: Sarah Herrmann vom Budo-Club Greffern hat nach ihrer schweren Ellbogenverletzung bei den deutschen Judomeisterschaften der U 21 in Frankfurt/Oder in der Klasse bis 48 Kilo Vizemeistertitel gewonnen (Foto: BCG). » Weitersagen (red) - Eine über einjährige Leidenszeit ist vorbei: Sarah Herrmann vom Budo-Club Greffern hat nach ihrer schweren Ellbogenverletzung bei den deutschen Judomeisterschaften der U 21 in Frankfurt/Oder in der Klasse bis 48 Kilo Vizemeistertitel gewonnen (Foto: BCG). » - Mehr