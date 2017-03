Puma Kuppenheim startet gegen MBV Budel Die Motoball-Saison startet am Wochenende mit sechs Spielen. Den Auftakt macht am Samstagnachmittag der MSC Puma Kuppenheim beim MBV Budel. Um 16 Uhr wird die Partie der Südliga angepfiffen. Budel konnte sich im Pokal souverän gegen den MSC Malsch durchsetzen und hat vor dem Saisonstart genug Selbstvertrauen getankt. Puma Kuppenheim wurde am vergangenen Wochenende Zweiter beim Josef-Ubl-Turnier. Im Finale unterlagen die Kuppenheimer dem MSC Ubstadt-Weiher nach dem Elfmeterschießen. Beim Puma gehen die Verantwortlichen zuversichtlich in die neue Saison. Ihre Sprecherin Annika Sloma sagt: "Unsere Jungs sind fit und freuen sich auf die neue Saison. Das Tunier in Ubstadt-Weiher hat gezeigt, dass trotz zwei Abgängen sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt." Trotzdem weiß sie um die Aufgabe, die am Wochenende auf das Team zu kommt: "Auch wenn es in Budel immer schwer ist, hoffen wir doch darauf die drei Punkte mitnehmen." Am Samstagabend um 19 Uhr steigt das Derby zwischen dem MSC Ubstadt-Weiher und dem MSC Philippsburg. Die Spargelstädter sind auch in diesem Jahr wieder die Topfavoriten. Sie wollen ihren Titel erneut verteidigen. Im Pokal und beim eigenen Turnier zeigte die Mannschaft schon sehr gute Leistungen. Nun will Ubstadt-Weiher in der heimischen Motoball-Arena nachlegen. Der MSC Philippsburg sieht sich klar in der Außenseiterrolle. Trotzdem freut sich Jan Zoll auf das Spiel: "Wir fahren nach Ubstadt, um weiter Fortschritte zu machen und ein schönes Spiel abzuliefern. Die vergangene Woche lief sehr gut für uns. Da gilt es darauf aufzubauen." Gegen Ubstadt-Weiher heißt laut Zoll es am Samstag: "Kämpfen bis zur letzten Minute. Denn es gilt für uns, auch irgendwann gegen die ,Großen' standzuhalten." Der MSC Comet Durmersheim empfängt am Sonntagnachmittag den MSC Taifun Mörsch zum Derby. Im Pokal in der Halle setzte es für den Altmeister im Rückspiel eine Niederlage, nachdem er das Hinspiel noch souverän gewonnen hatte. In der Liga will der MSC Comet eine ähnlich gute Rolle wie in den vergangenen Jahren spielen. Die Play-off-Teilnahme ist das erklärte Ziel der Durmersheimer. Ganz oben angreifen will der MSC Taifun Mörsch. Das Endspiel ist in diesem Jahr das Ziel des Rekordmeisters. Der erste Schritt soll am Sonntag ab 15 Uhr im Oberwald-Stadion gemacht werden. Taifun-Trainer Enrico Tritsch warnt aber gleicht vor der ersten Hürde: "Das bevorstehende Bundesligaspiel wird gleich ein erster großer Prüfstein der neuen Saison werden. Dort hatten alle Topclubs in den vergangenen Jahren große Schwierigkeiten sich durchzusetzen. Wir sind gewarnt und werden den Comet sicherlich nicht unterschätzen." Der MSC Malsch hat unterdessen am ersten Tag in der Südliga spielfrei. (red)

