Coach Simpson droht Reporter: "Schlage dich K.o." Überall Dramatik, ein zerschossenes Ohr und ein heftiger Ausraster eines geschlagenen Trainers: Am Ende der spannendsten Viertelfinal-Runde der DEL-Geschichte mussten die zwei Eishockey-Titelaspiranten Adler Mannheim und Kölner Haie die Segel streichen, während die fast schon abgeschriebenen Eisbären Berlin ihre Wiederauferstehung perfekt machten. Der DEL-Rekordmeister setzte sich im entscheidenden Duell in Mannheim mit 2:1 nach Verlängerung durch und fordert im Halbfinale ab morgen Titelverteidiger Red Bull München mit Ex-Trainer Don Jackson. Im zweiten Duell stehen sich die Nürnberg Ice Tigers und die Grizzlys Wolfsburg gegenüber, die ihr Halbfinalticket ebenfalls in Spiel sieben auf dramatische Weise lösten. Wie hart die Playoffs sind, zeigt das Beispiel Yasin Ehliz. Der Nürnberger Angreifer bekam beim 5:3 gegen Augsburg von Teamkollege Patrick Reimer den Puck mit voller Wucht an den Kopf geschossen. "Das Ohr war zweigeteilt", sagte Ehliz, nachdem die Wunde im Krankenhaus mit 20 Stichen genäht worden war. Zunächst habe er nochmal aufs Eis zurück gewollt, verriet der Nationalspieler, "aber dann haben die Jungs geführt, und ich habe gesagt: Ich gehe duschen." Kalt duschen sollen hätte vielleicht auch Sean Simpson, bevor er dem SWR ein Interview gab. Beim Adler-Trainer lagen nach dem frühen Play-off-Aus die Nerven blank, vor laufender Kamera bedrohte er den Reporter. "Eine dumme Frage, und ich schlage dich K.o., dann liegst du am Boden. Okay? Respekt!", sagte der Kanadier in Englisch. Gestern folgte die Entschuldigung: "Es ist eigentlich nicht mein Stil, ich bin ein respektvoller Mensch. Aber ich habe auch Gefühle und wollte alles für Mannheim in diesem Jahr erreichen. Leider hat das nicht geklappt. Es war meine überbordende Emotion, die mit mir durchgegangen ist." "Wenn man in Mannheim unterschreibt, dann weiß man, dass man hier mehr will, dass man dann immer bis zum Ende dabei sein will", sagte Adler-Stürmer Christoph Ullmann. "Wir fühlen uns wie ausgespuckt", sagte Geschäftsführer Daniel Hopp. Gut gelaunt war dagegen Eisbären-Trainer Uwe Krupp. Erstmals seit dem bislang letzten Titelgewinn 2013 stehen die Berliner wieder im DEL-Halbfinale - damit hatte nach der enttäuschenden Hauptrunde mit Platz acht kaum jemand gerechnet. Doch seit dem Einstieg von NHL-Klub Los Angeles Kings Ende Februar läuft es beim DEL-Rekordchampion. Im Tor hält Petri Vehanen überragend, und auch die ligaweit gefürchtete Playoff-Mentalität ist zurück. Auch die Kölner Haie schieden trotz eines Rekordetats und der NHL-Power durch Starverteidiger Christian Ehrhoff gegen Wolfsburg aus, am Dienstag gab es ein enttäuschendes 0:1. Kapitän Moritz Müller verließ das Eis mit Tränen in den Augen. Der aus Disziplinargründen suspendierte Nationalstürmer Patrick Hager durfte erneut nicht mithelfen, die Zeichen stehen auf Trennung. Genaue Gründe gaben die Haie nicht bekannt. Ehrhoff: "Wir wissen auch nicht zu 100 Prozent, was jetzt ausschlaggebend für die Entscheidung war. Sicher hat uns Patrick als Spieler gefehlt." Vizemeister Wolfsburg sieht sich als krasser Außenseiter. "Wir haben eine Zweiklassen-Gesellschaft in der Liga, da klafft eine enorme Lücke bei den Finanzen zu den Spitzenklubs", sagte Coach Pavel Gross. Nürnberg setzt seine Hoffnungen auf Rekordtorjäger Patrick Reimer, der sein 302. Tor erzielte. (dpa)

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben