Alles spricht für den Abstieg

In der Hinrunde unterlag Rastatt im Murgtal dem Meisteranwärter nach einem guten Start am Ende mit 5:8. Je zwei Siege steuerten Susanne Gibs und Nina Merke bei. Einen Einzelerfolg verbuchte Lea Ehinger, die im Rückspiel durch Jacqueline Hörig ersetzt werden wird.

Nicht nur die eigenen Resultate sprechen gegen einen möglichen Klassenverbleib der TTF. Den Konkurrentinnen im Abstiegskampf aus Altenmünster und Weinheim gelangen gegen den Mitaufsteiger TTC Singen klare Siege, während Rastatt im Heimspiel gegen die Mannschaft vom Bodensee mit 3:8 patzte.

In den beiden noch ausstehenden Partien gegen Schönmünzach und zum Abschluss bei den Spfr Friedrichshafen wollen die Barockstädterinnen nochmals angreifen und sich so teuer wie möglich verkaufen. Bestenfalls könnte in der Endabrechnung noch der vorletzte Tabellenplatz herausspringen. Alles andere wäre zu vermessen.

Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 18:18 Punkten steht die Mannschaft der Spvgg Ottenau in der Männer Badenliga im Mittelfeld auf Position sechs. Am Samstag geht es für die Murgtäler zum ESV Weil. Die Mannschaft vom Oberrhein zählt nach einer verkorksten Hinrunde mit nur vier Pluspunkten auf dem Konto jetzt schon zu den sicheren Abstiegskandidaten. Nach einem starken Rückrundenauftakt mit 9:3 Punkten aus den ersten sechs Partien schien der drohende Abstieg abgewendet. Zwei Niederlagen warfen das Team dann wieder zurück.

In der Hinrunde gewann Ottenau den direkten Vergleich mit 9:5. Erst nach einem 5:5-Zwischenstand zog die Spvgg mit vier Siegen in Folge vorentscheidend davon. Mannschaftskapitän Kresimir Vranjic und Julian Deschner avancierten nach der 2:1-Doppelführung mit je zwei Einzelerfolgen zu den beiden Matchwinnern. Lukas Mai, Aaron Kawka und Ersatzmann Leon Biedermann steuerten je einen Erfolg zum doppelten Punktgewinn bei.

Mit 13:23 Zählern nimmt Weil derzeit den Relegationsplatz ein, selbst bei zwei Erfolgen in den beiden noch ausstehenden Partien kann Weil die Ottenauer bei einem Rückstand von fünf Punkten in der Tabelle nicht mehr einholen. Der Gast aus dem Murgtal kann also befreit aufspielen.

Klassenprimus TTG Kleinsteinbach/Singen absolviert einen Doppelspieltag. Mit zwei Siegen in den anstehenden Partien beim SV Niklashausen und gegen den TV Mosbach kann sich die TTG die Meisterschaft sichern. (ti)