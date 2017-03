Michael Santoro: "Wir wachsen auch mit dem Gegner"

Auch wenn der Erfolg recht hoch ausfiel, war das 7:0 - zuvor hatte der SV Bühlertal in 24 Spielen gerade einmal 31 Tore erzielt - beim Verbandsliga-Schlusslicht SV Solvay Freiburg sicherlich nicht mehr als eine Pflichtübung. Geradezu ein Muss, wenn der Kampf gegen den Abstieg gewonnen werden soll. Überbewerten darf man diesen Sieg sicherlich nicht gegen einen dezimierten Gegner, dem einfach die Klasse fehlt. Jetzt wartet auf den SVB eine ganz andere Aufgabe, denn auf dem Mittelberg gastiert am Samstag mit dem SV Linx eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Die bisherige Bilanz ist für die Elf von Trainer Michael Santoro alles andere als ermutigend, denn dem SV Bühlertal gelang in fünf Vergleichen lediglich ein einziges Unentschieden bei vier Niederlagen.

Solcherlei Statistiken interessieren Michael Santoro allerdings ziemlich wenig, schließlich muss jedes Spiel erst einmal gespielt werden. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind allerdings ziemlich negativ: "Beim 0:4 hatten wir nicht die Spur einer Chance." Die Chancen auf eine Überraschung im Rückspiel stehen indes auch nicht besonders gut, wenngleich der ungeliebte Kunstrasenplatz nicht die Spielfläche sein wird, sondern der schöne Rasenplatz, auf dem sich die Bühlertäler weitaus wohler fühlen. "Der größere Platz kommt uns doch entgegen, weil wir dort mehr Platz haben. Für Linx spielt der Untergrund keine so große Rolle", rechnet sich Santoro auf dem Naturgrün zwar auch geringe, aber dennoch leicht bessere Chancen aus.

Klar ist auch dem SVB-Coach, dass seine Mannschaft Außenseiter ist: "Linx ist sicher der Favorit. Aber wir werden alles reinwerfen und werden versuchen, nicht zu verlieren. Wir werden aber eine Topleistung abrufen müssen, wenn wir was erreichen wollen." Nach seiner Gelb-Rot-Sperre aus dem Spiel gegen den FC Neustadt ist Christian Schmidt wieder an Bord und ist bereit, seinen Platz in der Viererkette wieder einzunehmen. Angeschlagen ist Manuel Kirschner und Sebastian Keller plagte unter der Woche eine Erkältung. Mit beiden rechnet Santoro, der seine Aufstellung vom Training abhängig macht. Und als kleine Drohung Richtung Hanauerland ist zu verstehen, wenn der SVB-Coach sagt: "Wir wachsen auch mit dem Gegner. Wir müssen sie stören, wo es geht."

Das wird wohl die größte Schwierigkeit sein, denn im Team von Gästecoach Sascha Reiß ist fast jeder Spieler torgefährlich. Fest steht auch: Der SV Linx ist derzeit in einer ausgezeichneten Form. Spielerisch hat die Mannschaft durch die Zugänge von Rückkehrer Pierre Venturini (Vauban Straßburg) und Dennis Kopf (II) vom SV Oberachern jedenfalls zugelegt. Weshalb es sich Reiß auch leisten kann, ab und an sein taktisches Konzept zu wechseln. Zuletzt gegen Bad Dürrheim spielte er erstmals mit der Doppelspitze Tonio Bayer und Marc Rubio, der mit zwei Toren seine Durststrecke beendete. Ob Reiß wieder mit einer 3-5-2-Formation spielen lassen wird, ist ungewiss.

Fest steht dagegen, dass der SVL über ein sehr ausgeglichenes Team verfügt und sich noch weiter gesteigert hat. Zur Zufriedenheit von Sascha Reiß: "Im Moment läuft spielerisch alles nach Wunsch. In den bisherigen Spielen waren wir immer tonangebend." Das will der SVL auch auf dem Mittelberg sein. Nicht dabei sind die verletzten Nico Hilger und Benjamin Fuchs. Beruflich verhindert ist Christian Seger. Doch der SVL-Kader ist groß genug, um diese Ausfälle am Samstag kompensieren zu können.