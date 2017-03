Keiner sorgenfrei vor dem Derby

Viktor Göhring ist lange genug im Fußball-Geschäft, um zu wissen, dass jedes ergebnistechnische Desaster auch zugleich einen Kern Hoffnung auf Besserung beinhaltet. "Manche Dinge sind nach einem 1:6 einfacher anzusprechen als nach einem 1:2", sagt er demgemäß auch im Nachtarock bezüglich der herben Klatsche in Rielasingen. Der Spielertrainer des SV Kupppenheim weiß auch nach einem solchen Stimmungsdämpfer die Geschehnisse richtig einzuordnen.

"Die ersten 25 Minuten waren richtig gut. Doch irgendwann sind wir in den Mannschaftsteilen komplett zusammengefallen. Das darf nicht passieren, passiert aber eben im Fußball." Und sollte sich möglichst nicht morgen im Verbandsliga-Derby gegen den SV Mörsch wiederholen. Zumal der Übungsleiter von einer "trügerischen Tabellensituation" spricht. Was an sich schon paradox klingt, immerhin steht der SV 08 als Neunter noch auf einem einstelligen Tabellenplatz. "Man kann sich in der Liga aber nicht sicher sein", verweist er auf die reale Inflation an gefährdeten Mannschaften.

Wenn nicht alles täuscht, muss Göhring seine alten Knochen wieder mal selbst ins Getümmel schmeißen und seine Anweisungen direkt auf dem Rasen anstatt an der Seitenlinie geben, denn die personelle Situation ist durchaus als angespannt zu bezeichnen. So werden Westermann und Karadogan nach Lage der Dinge privat verhindert sein, Kölmel (Nasenbeinbruch) und Götz (Trainingsrückstand) sind ebenso noch nicht startklar. "Gerade in der Offensive sind wir sehr stark gebeutelt. Deshalb muss ich wohl auch ran. Ich versuche mit gutem Beispiel voranzugehen", will Göhring einen möglichst guten "leader of the pack" abgeben. In der Vergangenheit ist ihm das zumeist recht gut gelungen, beim "Spielerdebüt" gegen Kehl hielt er in der Vorrunde bis zum Schlusspfiff durch - und siegte.

Gegner Mörsch verbuchte im Gegensatz zu den 08ern wenigstens einen Punkt gegen Kehl, doch Freudentänze führte Trainer Dietmar Blicker deswegen nicht auf. "Meine Mannschaft belohnt sich derzeit einfach nicht für den Aufwand, den sie betreibt. Gegen Kehl waren es wieder fünf, sechs Chancen", sagt er und betont: "Freistehend". Im Gegensatz zu Kuppenheim haben seine Schützlinge zwar zwei Spiele weniger absolviert, aber eben unter dem Strich bis dato auch sieben Zähler weniger auf dem Konto. "Wir machen uns nichts vor: Wir brauchen wohl 43 Punkte, um in der Liga zu bleiben." Summa summarum fehlen also noch satte 17 Zähler zum Happy End.

"Bis Bad Dürrheim

noch keine Sicherheit"

Ebenso wie Kollege Göhring erscheint auch Blicker die Tabelle wenig transparent in Sachen Abstieg. "Bis Bad Dürrheim kann man sich nicht sicher sein." Das heißt konkret, dass die halbe Liga noch nicht über dem Berg ist. Im Hinspiel konnte der Mörscher Trainer einen 2:1-Heimsieg bejubeln. Wohl auch in Erinnerung daran ist für ihn der zweite Vergleich "ganz offen, wir können den SV 08 natürlich mit unten reinziehen. Sie können uns aber noch weit größere Probleme bereiten".

Die abgesehen von der angespannten Tabellenlage zudem auch Blickers wöchentliche Personalsituation betrifft. Das hat er mit Viktor Göhring gemeinsam. Hess wird nach Verletzung und folgender beruflicher Absenz diese Saison gar nicht mehr zur Verfügung stehen (Blicker: "Er wird uns im Zentrum fehlen"), Leiss geht für drei Wochen in Urlaub, und Celentano sowie Pflugfelder sind ebenso beruflich verhindert.