Premiere endet mit dem WM-Titel

"Dabei ist Alec das erste Mal in der Altersklasse U21 gestartet und ausschließlich auf ältere und erfahrenere Gegner getroffen", berichtet sein Trainer Angelo Fasulo. Zudem hatte sich der Rastatter Kampfsportler entschieden, erstmals in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm zu starten. Beim Wiegen für ihn kein Problem. Auf der Matte aber stellte er schnell fest, dass fast alle Gegner vier bis fünf Kilogramm schwerer waren: ein klarer Vorteil. "Viele nehmen nur für das Wiegen gezielt ab und haben einen Tag später beim Kampf dann oftmals 81 oder 82 Kilogramm", berichtet Hoffmann. Eine Tatsache, von der er sich nicht beirren ließ: "Ich war voll auf meine Kämpfe fokussiert und konnte bereits zwei Tage vor meinen eigenen Kämpfen Hallenluft schnuppern."

Da nämlich kämpften seine Mannschaftskollegen vom JJKSV Rastatt, Erika Ernst und Daniel Zmeev. Für die Youngster war es das erste große internationale Turnier und eine tolle Erfahrung. "Vor dem Kampf war ich schon nervös. Das hat sich aber bald gelegt", berichtet Ernst. Am Ende freute sie sich ebenso wie Zmeev über einen fünften Platz. Beide sehen dies als Ansporn, bei der Jugend-Europameisterschaft im Oktober wieder voll anzugreifen. "Dann möchte ich aufs Treppchen", sagt Zmeev ehrgeizig.

Während Alec Hoffmann sich bei seinem WM-Sieg in der ersten Runde über ein Freilos freute, besiegte er in Runde zwei und drei einen Griechen und einen Italiener jeweils nach Punkten. Kurzen Prozess machte er mit einem Serben im Halbfinale und sparte durch den vorzeitigen Sieg Kräfte für das Finale, das spannender kaum hätte sein können. "Es war ein sehr ausgeglichener Kampf, bei dem ich erst kurz vor Schluss mit 9:7 Punkten in Führung gegangen bin", berichtet Hoffmann. Doch sein Gegner Rafi Rafi-Zade aus Russland glich kurz vor Ende der Kampfzeit aus. Beim Stand von 9:9 sicherte sich Alec Hoffmann den WM-Sieg und die Goldmedaille, da er einen Ippon mehr für sich verbuchte als sein Gegner. "Es war so spannend, dass ich erst am Abend realisiert habe, dass ich es tatsächlich geschafft habe und nun Junioren-Weltmeister in der Klasse U21 bin", berichtet Hoffmann nach seiner Rückkehr nach Rastatt, wo ihn seine Vereinskameraden gebührend feierten. Viele von ihnen hatten den WM-Sieg via Livestream im Internet mitverfolgt.

Alec Hoffmann hat sich seit seinem fünften Lebensjahr dem Kampfsport verschrieben. Zunächst begann er mit Judo und wechselte später zum Ju-Jutsu. Seit 2015 ist er Mitglied des deutschen Bundeskaders und sicherte sich in der Klasse U18 2015 bereits den zweiten Platz bei den Junioren-Weltmeisterschaften. Im vergangenen Jahr gewann er in der Arena auf Schalke in der Klasse U18 die Europameisterschaften und freute sich bereits drei Mal in Folge über den Titel des deutschen Meisters.

Nach dem WM-Sieg legt er jetzt erst einmal eine kurze Pause ein. Danach wird wieder bis zu fünf Mal pro Woche trainiert, um sich auf die Europameisterschaft im Herbst in Rumänien vorzubereiten. "Dann bin ich der, den alle jagen und besiegen wollen: damit aber habe ich kein Problem", sagt Hoffmann, dessen großes Vorbild ebenfalls in Rastatt kämpft. Dreifachweltmeister Roman Apolonov ist einer seiner Trainingspartner. "Es ist super, wenn man solche Sportler im eigenen Verein hat. In Rastatt habe ich auch mit meinem Heimtrainer Angelo Fasulo super Trainingsbedingungen", so Hoffmann. (sb)