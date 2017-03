Das Ende der Leichtigkeit

Bisher konnte Benny Hofmann das Training bei der SG Muggensturm/Kuppenheim einigermaßen entspannt angehen: Kommen, Gas geben, duschen, nach Hause fahren. Seit etwas mehr als einer Woche ist es vorbei mit der Leichtigkeit. Nach dem Abgang des langjährigen Trainers Kalman Fenyö steht der 28-Jährige plötzlich in der Verantwortung beim Südbadenligisten - als spielender Interimstrainer bis zum Saisonende.

"Es ist noch immer etwas ungewohnt", berichtet Hofmann. Trainings vorbereiten, Taktik ausarbeiten, Gegner beobachten - alles Neuland für den Mann mit der Nummer 20. Als Strippenzieher auf der Mitteposition hat Hofmann stets einen besonderen Blick auf das Geschehen, bestimmt Spielzüge, kennt Laufwege und Verhaltensweisen seiner Nebenleute aus dem Effeff - Aspekte, die für eine Karriere an der Seitenlinie förderlich sind. Doch eigentlich wollte Hofmann die Karriere als Trainer behutsamer starten, sollte in Absprache mit SG-Chef Carl Josenhans in der kommenden Runde als Co-Trainer fungieren.

Nach der Trennung von Fenyö sprang Hofmann nun ins kalte Wasser - mit Erfolg: "Wie ausgewechselt" habe die Mannschaft beim Sieg in Ottenheim agiert, hat der Neue an der Seitenlinie festgestellt. Hofmann betont das gute Verhältnis zu seinem langjährigem Trainer, zu dem er - wie fast alle Spieler - ein persönlich gutes bis sehr gutes Verhältnis pflegt. Dennoch war auch für ihn angesichts der dürftigen Ergebnisse der vergangenen Wochen klar: "Es musste was passieren."

Um sich nicht gleich selbst zu überfordern, hatte sich der SG-Akteur in Ottenheim dazu entschlossen, nur an der Linie und nicht auf der Platte zu stehen, "das wäre fürs Erste zu viel gewesen", so Hofmann.

Ansonsten sprüht er aber vor Tatendrang: Nachdem er am Dienstag vergangener Woche ins neue Amt geschlittert war, ist er tags darauf gleich nach Helmlingen gefahren, um das Spiel des TuS gegen Kenzingen anzuschauen, denn am Sonntag empfängt MuKu den TuS Helmlingen zum Derby. Im Hanauerland ist ihm aufgefallen, dass sich der TuS im Vergleich zum Vorspiel, das die SG knapp für sich entschieden hat, verändert hat. In erster Linie ist Hofmann Neuzugang Vilius Juozaitis ins Auge gestochen. "Der ist in Angriff und Abwehr eine echte Waffe", findet der MuKu-Coach, der obendrein von der Offensivleistung von Tomasz Pomiankiewicz beeindruckt war: "Wir müssen gewarnt sein!"

In Helmlingen hat man die Veränderungen bei MuKu aus der Ferne beobachtet, "aber aus unserer Sicht ist das eigentlich egal - Hauptsache wir gewinnen", sagt Dragi Paunovic. Mit dem litauischen Ex-Internationalen Juozaitis sieht sich der TuS-Trainer nicht nur für die verbleibenden Spiele, sondern auch für das Derby in der Wolf-Eberstein-Halle gerüstet. "In Oberkirch habe ich noch etwas zu viel experimentiert, aber gegen Kenzingen hat es schon ganz gut geklappt und in Muggensturm wird es noch ein bisschen besser", ist Paunovic in Sachen Integration des Neuzugangs zuversichtlich. Beim Gegner hat der TuS-Coach vor den "sehr guten Einzelspielern" Respekt, vor allem Julian Schlager kommt ihm in den Sinn, der im Hinspiel in blendender Form war.

Auch wenn im Kader der SG Waldkirch/Denzlingen die ganz großen Namen fehlen, ist der Tabellenachte nicht zu unterschätzen. Das weiß natürlich auch Frank Schulmeister: "Gegen Waldkirch war es immer unangenehm", erinnert sich der Trainer von Phönix Sinzheim an die vergangenen Duelle mit dem jetzigen Tabellennachbarn: "Wenn wir die ihr Spiel spielen lassen, wird es eng." Sollten die Phönix-Akteure beim drittletzten Heimspiel ihres Trainers - Schulmeister hört nach der Runde auf - aber in der Abwehr stabil stehen und im Angriff die Fehler minimieren, sind die Hausherren in der Fremersberghalle Favorit.