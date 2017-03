Aufholjagd wird nicht belohnt

Die Iffezheimer Oberliga-Turner mussten gegen den TG Hegau-Bodensee mit 21:36 Scorepunkten vor heimischem Publikum eine weitere Niederlage einstecken, konnten aber zumindest die Gerätewertung an den Ringen und am Sprung für sich entscheiden. Punktgleich mit dem ebenfalls sieglosen PTSV Jahn Freiburg rutschte der TVI ans Tabellenende ab, nachdem die WKG Wilferdingen/Nöttingen ihren ersten Saisonerfolg einfahren konnte. Für Iffezheim turnten Jan Anselm, Selim Harmanbasi, Jan Ruf, Tobias Mauck sowie Michael und Cornelius Müller.

Der Auftakt am Boden war angesichts der fast fehlerfreien Übungen durchaus vielsprechend, dennoch behielten die Gäste knapp die Oberhand und gingen mit 5:0 in Führung. Am Seitpferd musste Teamchef Steve Woitalla verletzungsbedingt auf den normalerweise sehr sicheren Stammturner Jan Anselm verzichten, daher konnte lediglich Tobias Mauck sein Duell für sich entscheiden. Denkbar knapp ging es an den Ringen zu, doch mit Hilfe einer geschickten Taktik gelang den Gastgebern der erste Gerätesieg. Nach der Pause bliesen sie beim Rückstand von 6:21 zur Aufholjagd und holten sich dank vier gestreckter Tsukaharas verdient mit 9:2 die Sprungwertung. Hochmotiviert traten die Iffezheimer am Barren an, wurden vom Kampfgericht aber ungewöhnlich hart rangenommen und mussten den TG davonziehen lassen.

Sichtlich geknickt kamen die Gastgeber zum Reck, wo lediglich Michael Müller mit den fünf Scorepunkten einen Erfolg verbuchen konnte. Dadurch landete er gemeinsam mit seinem Kontrahenten Sascha Garni (8 Scorepunkte) auf dem zweiten Platz der Einzelwertung, Leon Fuchs (10) wurde Topscorer.

Im gleichzeitig ausgetragenen Landesliga-Wettkampf gelang dem Iffezheimer Nachwuchsteam der erste Saisonsieg. Dominik Adler, Lukas Austen, Fabian Rauber, Severin Fritz, Maik Seiberling, Jan Flöck, Sebastian Schneider und Robin Peschik hatten den TV Furtwangen mit 249,5:231,6 Punkten jederzeit im Griff und gewannen zudem noch vier Gerätewertungen.

Morgen ist die Oberliga-Mannschaft des TV Iffezheim beim Tabellennachbarn WKG Wilferdingen/Nöttingen zu Gast. Wettkampfbeginn ist um 14:30 Uhr in der Jahnhalle Wilferdingen. Das Landesliga-Team muss um 15 Uhr in Löffingen bei der WKG Schwarzwald-Baar antreten. (red)