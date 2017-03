Phönix Sinzheim statt Heidi Klum

Bis gestern hatte Kalman Fenyö ein ernsthaftes Problem: Zeit am Donnerstagabend. Bisher stand er da stets als Trainer in der Halle. Nach seinem überraschenden Rücktritt bei der SG Muggensturm/Kuppenheim drohte nun ein familiärer Konflikt, denn donnerstags schaut seine Frau "Germany's next Topmodel". Um bei der TV-Show mit Heidi Klum nicht als störendes Beiwerk auf dem Sofa rumgammeln zu müssen, hat ihm seine Frau empfohlen: "Am besten gehst du joggen oder so", berichtet der Ungar. Seit gestern ist klar, dass sich das Problem in Kürze versendet: Fenyö wird in der nächsten Saison Trainer des Handball-Südbadenligisten Phönix Sinzheim.

"Ich habe einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben", erklärt Fenyö und spricht von einer "coolen Aufgabe": "Sinzheim ist einer der Vereine in der Südbadenliga, der sehr viel Potenzial hat. Die Mannschaft hat eine gute Mischung von Jung und Alt, einen guten Mix von Auswärtigen und Einheimischen", weiß der Ex-Profi. In Sachen Zielsetzung hält sich der 46-Jährige zurück, hat allerdings die Vision von "höherklassigem Handball in der Region".

Phönix-Vorstand Marc Keitel, der gestern im BT-Gespräch auch noch den Wechsel von Keeper Lotfi Hamadi aus Elgersweier nach Sinzheim verkündete, wird etwas konkreter: "Wir planen langfristig mit Kalman. Mittelfristig soll uns der Weg in die Oberliga führen." Auch in Sachen Jugendarbeit hofft Keitel auf die Expertise des A-Lizenz-Inhabers, der seit einigen Jahren bei der SG Ottersweier/Großweier als Jugendkoordinator fungiert.

Die Nachwuchsarbeit war bisher auch die Schnittmenge der Beiden: Mitte der Woche fanden Fenyö und Keitel zu einem schon länger geplanten Treffen zusammen, um sich über die Jugendarbeit in der Region auszutauschen. Just einen Tag zuvor hatte der Trainer seinen Abschied bei MuKu kommuniziert, der Phönix-Manager war schon etwas länger auf der Suche nach einem Nachfolger für Frank Schulmeister, der am Rundenende aufhören wird - so kam eins zum anderen.

Nun ist es nichts neues, dass es beim Thema Vereinswechsel manchmal ganz schnell gehen kann - verdächtig schnell, wenn Ereignisse derart kurz hintereinander publik werden, sind kritische Beobachter geneigt zu sagen. Doch Fenyö versichert mit Nachdruck: "Bei den Überlegungen, in Muggensturm aufzuhören, hat es für mich keine Sekunde eine Rolle gespielt, dass ich vielleicht irgendwann in Sinzheim anfangen könnte." Und er fügt hinzu: "Leute, die mich kennen, wissen: Wenn ich so etwas sage, dann stimmt es auch."

Vielleicht hilft dem Handball-Verrückten (Fenyö: "In meiner Familie ist Handball Religion!") die Perspektive Phönix etwas über den Trennungsschmerz hinweg: Denn nach fast sechs Jahren in Muggensturm - zuvor war Fenyö sechs Jahre beim TuS Helmlingen aktiv - ist ihm die Entscheidung, MuKu zu verlassen, "nicht leicht gefallen. Aber es war der logische Schritt". Nach dem x-ten Umbruch - vor der Runde musste Fenyö sieben neue Spieler integrieren - hatte er sich schon längere Zeit Gedanken gemacht, wie es bei der SG weitergehen könnte. Nach der Niederlage in Waldkirch war der Ex-Coach schon "megafrustriert", bei der Heimpleite gegen Elgersweier war MuKu dann völlig von der Rolle - und Fenyö sah sich zum Handeln gezwungen. "Wir haben es nicht geschafft, alles aus der Mannschaft rauszuholen, was drin ist. Dafür habe ich mich selbst in der Verantwortung gesehen", erklärt Fenyö seinen durchaus drastischen Schritt - schließlich steht die SG derzeit auf Platz zwei der Südbadenliga-Tabelle.

Wenn MuKu das lange gehegte Ziel Oberliga doch noch erreichen sollte, "freue ich mich für die Jungs, den Vorsitzenden Carl Josenhans, den ganzen Verein", versichert der 46-Jährige, "es ist natürlich schade, dass ich es nicht beenden konnte, aber wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte, würde ich es eher bereuen." Angetreten war der ungarische Ex-Nationalspieler mit dem Ziel, MuKu in die Oberliga zu führen: "Das habe ich nicht erreicht, das i-Tüpfelchen fehlt." Dennoch hat Fenyö dem Club mit zwei Vizemeisterschaften in der Südbadenliga und dem Gewinn des SHV-Pokals 2016 die größten Erfolge der Vereinshistorie beschert. Daher zieht Fenyö eine positive Bilanz und behauptet zurecht: "Ich habe meine Fußstapfen hinterlassen."

Mit der Entscheidung pro Sinzheim hat der Familienmensch nicht nur den Fernseh-Konflikt mit der Gattin vermieden, er hat auch seine Kids zufriedengestellt: Seine elf- und zwölfjährigen Söhne - beides selbst schon vielversprechende Handballer - hatten durchaus Vorbehalte gegen bestimmte Vereine, waren sich laut Vater Fenyö aber einig: "Papa, Sinzheim kannst du machen!"