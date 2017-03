Beeinträchtigt, aber nicht behindert

Von Fiona Herdrich Als Shahin Philipp erfuhr, dass er zum "Fußballheld 2016" für den Kreis Baden-Baden gewählt wurde, war er minutenlang sprachlos. "Das kommt bei ihm echt selten vor", erzählt sein Stiefvater Rainer Minten, der die gute Nachricht überbringen durfte. Philipp hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal von seiner Nominierung für den Förderpreis des Deutschen Fußball-Bundes gewusst. Die hatte Thomas Fritz, Vorsitzender des FV Baden-Oos, heimlich beim DFB eingereicht. Philipp trainiert in Oos die C-Juniorinnen. Der 22-Jährige ist von Geburt an nahezu gehörlos. "Das hindert ihn aber nicht, sich engagiert in die Vereinsarbeit einzubringen", heißt es in dem Schreiben das Fritz für die Jury verfasst hat. "Um Schranken in den Köpfen und Berührungsängste abzubauen, hat Shahin bereits zwei Freund- schaftsspiele seiner GSV-Damenmannschaft gegen das FVO-Frauenteam initiiert." Den DFB hat's überzeugt. Im Mai fliegt der fußballverrückte Auszubildende nun zu einer Trainerfortbildung nach Barcelona, zu der der Verband alle Gewinner einlädt. Als Philipp in der engeren Auswahl war, weihte Fritz dessen Stiefvater in seine Überraschung mit ein. "Es liegt ihm viel an den Ehrenamtlichen, die sich für den Verein engagieren", sagt Minten über Fritz. Vom finalen Sieg seines Sohnes erfuhr der Rheinländer im Urlaub. Bis zu seiner Rückkehr hat er an sich gehalten. In der Welt von Shahin Philipp dreht sich alles um das runde Leder. "Schon als Kind hatte ich immer einen Ball dabei", erzählt er. Wie viele Jungs träumte er davon, Fußball-Profi zu werden. Immerhin die Frauenmannschaft, er beim Karlsruher Gehörlosen-Sportverein trainiert, spielt in der Deaf-Champions-League, der Königsklasse der Gehörlosen. Philipp erzählt stolz von all den Erfolgen. Beim FVO ist er vor acht Jahren gelandet, als seine Familie nach Baden-Baden zog. In Oos seien sie gleich freundlich empfangen worden, erzählt Minten. Philipp kickte zunächst in der zweiten Mannschaft. Zu Jugendleiterin Manuela Hock, die die Mädchen-Abteilung im Verein aufgebaut hat, fand er einen guten Draht. Sie war es auch, die dann einen Coach für ihre C-Mädchen suchte. Philipp war ihr Mann. Der angehende Bürokaufmann ist gerade dabei, den Trainerschein abzuschließen. Trotz seiner Behinderung hält der Gehörlose mit den Nachwuchsfußballerinnen ein ganz normales Training ab. "Schwierig wird's für ihn nur, wenn alle im Kreis stehen und die Mädchen durcheinander quatschen", erklärt Minten. Sein Stiefsohn hat ein sogenanntes CI, ein Hörimplantat. Da es mono eingestellt ist, kann Philipp, wenn viel durcheinandergesprochen wird, nicht erkennen, welches Geräusch aus welcher Richtung kommt. Normalerweise nehmen die Mädchen aber Rücksicht auf sein Handicap. Sie haben sich daran gewöhnt und darauf eingestellt. Philipp und seine Vereinskameraden sehen ihn als beeinträchtigt, aber nicht als behindert. Trainiert Philipp mit seiner gehörlosen Damenmannschaft, wird sowieso die Klappe gehalten - logisch. Geredet wird mit den Händen. Gerade bei kniffligen Spielzügen fällt es Philipp leichter, mit Gebärden auszudrücken, was er genau meint. Für die C-Juniorinnen muss er sich dagegen manchmal vorbereiten und überlegen, wie er manche Dinge erklären kann. In seiner Rolle als Coach geht er voll auf. "Trainer bis zum Tod", etwas anderes komme für ihn nicht infrage.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben