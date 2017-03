TV Bühl raus mit Applaus

Mit einer absolut sehenswerten Leistung gegen den noch amtierenden deutschen Meister Berlin Recycling Volleys verabschiedeten sich die Volleyballer des TV Ingersoll Bühl vom heimischen Publikum. Der Meister erwies sich bei der Bühler 0:3 (20:25, 18:25, 17:25)-Niederlage zwar als das klar bessere Team, doch die Bisons hielten über weite Strecken mit großem Einsatz und viel Spielfreude dagegen. Sehr zu Freude der rund 1100 Zuschauer, die nie den Eindruck haben mussten, es handle sich hier um eine letzte, lästige Pflichtaufgabe.

"Wir wären gerne eine Runde weiter gekommen", bekannte Zuspieler Kristen Cléro nach Spielende, "doch wenn man ehrlich ist, war dieses Ergebnis zu erwarten." Berlin sei schlichtweg eine Nummer zu groß. Dies um so mehr, da Bühls Trainer Ruben Wolochin erneut auf die angeschlagenen Juan Finoli und Magloire Mayaula verzichten musste. Beide saßen zwar für den Notfall mit auf der Bank, doch ein Risiko wollte und musste das Bühler Trainerteam letztlich nicht eingehen - zu deutlich waren die Unterschiede.

Berlin startete sehr fokussiert in dieses zweite Spiel des Playoff-Viertelfinales und machte von Anfang an klar, dass es in der Serie "Best of three" bei diesen beiden Spielen bleiben sollte. Trainer Roberto Serniotti hatte nach dem Europapokalspiel gegen Istanbul diesmal fünf Tage Zeit, seine Mannschaft optimal auf das Spiel der Bühler einzustellen und das bekam insbesondere Akhrorjon Sobirov zu spüren. In Berlin noch bester Spieler seines Teams, wurde der Bühler Mittelblocker diesmal konsequent an die Kette gelegt. Wann immer Sobirov hoch stieg, sah er sich einem aufmerksamen Block gegenüber. Auch sonst waren die Hauptstädter von Beginn an hellwach, suchten konsequent die Schwachpunkte im Spiel der Gastgeber und bis zur ersten Technischen Auszeit lagen die Gäste bereits mit 8:4 in Führung.

Eine höchst einseitige Begegnung schien sich abzuzeichnen, doch dann fuchste sich Bühl mehr uns mehr ins Spiel hinein. Vor allem Slawomir Jungiewicz machte auf der Diagonalen viel Druck und war phasenweise vom Berliner Block nicht zu bremsen. Grundlage hierfür war eine stabile Annahme der Hausherren, die diesmal wenig Grund zur Klage bot. Cléro blieb meist genügend Zeit, die Bälle optimal zu verteilen. Bühl konnte den Rückstand zwar nicht verkürzen, ließ ihn aber auch nicht weiter anwachsen. Ausgeglichen ging es auch in den zweiten Satz, ehe Berlin sich zur Satzmitte dann doch etwas absetzte. Vor allem der Australier Paul Carroll auf der Diagonalen punktete immer wieder humorlos und ab dem 17:14 machte Berlin endgültig ernst. Bühl kam im dritten Satz zwar nochmals zurück, hielt erneut bis zur Satzmitte mit (15:15), doch danach brach die Annahme der Bisons weg und Berlin machte nach 70 Spielminuten mit einem direkten Aufschlagpunkt den Deckel drauf.

"Ich denke es war okay heute", war Wolochin anschließend nicht wirklich unzufrieden. "Wir haben nochmals alles versucht, sind im Aufschlag aber vielleicht etwas zu hohes Risiko gegangen." Andererseits war Berlin aber auch nur mit druckvollen Aufschlägen in Verlegenheit zu bringen. "Wir hatten heute einen guten Gegner, die Niederlage ist für uns kein Beinbruch", waren seine Schlussworte.