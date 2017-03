Bühl kann Rang zwei abhaken

Rot-Weiß Elchesheim -

RSC/DJK 4:1.

Die Gäste waren bei weitem nicht so chancenlos, wie das Endergebnis erscheinen mag. Die Rastatter begannen besser, lagen auch verdient in Führung durch Ayari (22.) und vergaben eine Riesenchance zum 0:2 durch Hildenbrand. Der gleiche Spieler hatte dann später auch noch Pech mit einem Lattenschuss (64.). Diese vergebenen Chancen sollten sich rächen. Nach dem Ausgleich durch Thorben Schmidt (58.) kamen die Gastgeber so richtig ins Rollen. In den letzten sechs Minuten sorgten Lais (84.) und zweimal Florian Huber (87., 89.) doch noch für den Heimsieg der Rot-Weißen. Der Spielertrainer hätte gar einen Hattrick landen können, verschoss aber noch einen Foulelfmeter (80.).

TuS Durbach -

SV Ottenau 0:0.

Während die Gäste nach schweren Wochen mit dem Punkt mehr als gut leben konnten, enttäuschte der Tabellenführer auf der ganzen Linie. Trotz frühlingshaftem Wetter herrschten extrem schlechte Platzverhältnisse, was auch merklich auf das Spielniveau abfärbte. Die favorisierten Gastgeber bekamen keine Kontrolle über Ball und Gegner, erspielten sich in 90 Minuten gerade mal eine Chance. Torraumszenen waren auf beiden Seiten so gut wie keine vorhanden. Für ein Team, das Meister werden kann, war diese Leistung viel zu dürftig.

SC Offenburg -

FV Schutterwald 0:0.

Zwar war das Ortenau-Derby hart umkämpft und schenkten sich die Akteure nichts, doch fanden die Akteure trotz einiger Chancen auf beiden Seiten keinen Weg ins Tor.

SV Oberkirch -

TuS Oppenau 0:0.

Für die personell verstärkten Gastgeber könnte der eine Punkt im verschärften Abstiegskampf in der Endabrechnung zu wenig sein. Die Gäste werden nicht mehr um den Klassenerhalt bangen müssen.

SV Hausach -

VfB Bühl 3:0.

Der VfB musste eine weitere bittere Pille schlucken. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber legten ihre Kampfkraft in die Waagschale und das reichte gegen einen VfB, der auch in der zweiten Halbzeit nach dem Rückstand kein Mittel fand, um das Blatt zu wenden. Tore: 1:0 Bruckner (45.), 2:0 Mayer (75.), 3:0 Waslikowski (87.).

SV Freistett -

SV Sinzheim 0:3.

Ein wichtiger und auch verdienter Auswärtssieg der Gäste, die mehr Spielanteile besaßen und in der Abwehr stabil standen. Zudem zeigte man sich im Abschluss im Gegensatz zu den Vorwochen konsequenter. Patrick Holl war Matchwinner mit zwei Toren (47., 77.), den Deckel zu machte Simon Huber (80.).

FSV Altdorf -

Phönix Durmersheim 2:0.

Auch in Altdorf zeigte das Schlusslicht zumindest gute Moral und wehrte sich nach Kräften. Erst in der zweiten Hälfte besaßen die Gastgeber dann die größeren Spielanteile und machten durch Winterhalders verwandelten Foulelfmeter (56.) und Ziegler (72.) alles klar. Kurios: Weßbecher sah erst nach seiner Auswechslung die Ampelkarte.

SV Niederschopfheim -

SC Hofstetten 2:3.

Die Gäste waren der Gewinner des Spieltags und jagen jetzt auch Durbach. Alle fünf Tore fielen in der ereignisreichen ersten Halbzeit. Der Hofstettener Auswärtssieg ging aufgrund der starken zweiten Hälfte freilich in Ordnung. Tore: 0:1 Obert (9.), 1:1 Münchenbach (22.), 2:1 Kalischnigg (29., FE), 2:2 Eigentor Weßbecher (38.), 2:3 Weinzierle (40.).(mi)