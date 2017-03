Wirbel im Wörtel

Die Fußballer aus dem Wörtel haben wahrlich eine turbulente Woche hinter sich (siehe "Zum Thema"). Da war es nur folgerichtig, dass sich das Derby zwischen dem SV 08 Kuppenheim und dem 1. SV Mörsch zu einem packenden Verbandsligaspiel entwickelte. Zweimal - beim 0:2 und 1:3 - hatten die Gäste ein chorales "Derbysieger, Derbysieger, hey, hey" schon auf den Lippen, mussten sich aber nach 90 Minuten mit einem 3:3 begnügen.

Kuppenheims Trainer Viktor Göhring, der aufgrund von akutem Personalmangel über die volle Distanz selbst auf dem holprigen Rasen im Wörtelstadion rackerte, kritisierte zwar eine "unterirdische Zweikampfbilanz" in der ersten Hälfte, sprach seinem Team angesichts der intakten Moral aber ein Kompliment aus und war "zufrieden mit dem 3:3". Zufrieden - zumindest in Teilen - war auch Dietmar Blicker, allerdings fügte der Gästetrainer einschränkend hinzu: "Wir holen einfach keinen Dreier." Aus diesem Grund war es ihm auch herzlich egal, dass er, ob der spielerischen Überlegenheit seiner Elf, verbale Schulterklopfer erhielt: "Ich kann es eigentlich nicht mehr hören!"

Dabei sah es über weite Strecken so aus, als könnten sich die Mörscher am Samstag punktetechnisch belohnen: Nach zehn Minuten ließ sich Kapitän Maximilian Schmitt vom Kaiserwetter inspirieren und schlug einen beckenbaueresken Pass auf Dennis Klemm. Der Linksaußen verknotete die Beine von Emanuele Giardini und Dominik Stanic und traf ins kurze Eck - 0:1. Als der agile Dominic Riedel nach Balleroberung und anschließendem Pass von Tobias Gauder in seinen neonpinkfarbenen Schuhen ein Tänzchen durch die 08-Abwehr wagte und zum 0:2 traf (49.), schien die Partie gelaufen.

Doch der Wind hatte anderes geplant: Mit Luftunterstützung wirbelte Göhring den Ball per Freistoß aus 30 Metern ins Tor (52.). Doch wiederum Riedel - diesmal nach wohltemperiertem Schnittstellenpass von Franz Rudhart - stellte den Abstand wieder her (65.). In der Folge überschlugen sich die Ereignisse: Erst rang Mörschs Fabian Kantz den agilen Lucas Grünbacher im Strafraum nieder, wofür er mit Gelb-Rot vom Platz musste, den berechtigen Elfer verwandelte Florian Kleinschmidt in Abwesenheit des etatmäßigen Schützen Nico Westermann - das Mittelfeldass weilte wie Faruk Karadogan samt Familie auf Betriebsausflug - mit links ins linke Ecke (69.). Als die Gäste noch dabei waren, den Anschlusstreffer zu verarbeiten, tauchte Grünbacher im 16er auf und schob aus spitzem Winkel zum Ausgleich ein (71.). Kuppenheims Giardini durchlebte wohl eine unruhige Nacht, denn der Youngster brachte es fertig, den Ball völlig frei aus elf Metern neben das Tor zu platzieren. So blieb es bei der Punkteteilung, die Göhring als "verdient" bezeichnete. So weit wollte sein Gegenüber nicht gehen. Die Abstiegssorgen im Hinterkopf fasste Blicker zusammen: "Wir nehmen den Punkt mit und warten ab, was er wert ist."

SV 08 Kuppenheim: Ullrich - Bauer, Stanic (52. Kolasinac), Kleinschmidt, Tasli - Giardini, Peter, Göhring, Karamehmedovic - Herbote (52. Götz, Grünbacher.

1. SV Mörsch: Maier - Kantz, Preine, Baumann, Lehel (72. Pflugfelder) - Gauder, Kramer, Schmitt, Klemm (60. Kyei) - Rudhart, Riedel (90. Kerling).

Schiedsrichter: Fante (Neuenburg) - Zuschauer: 250 - Tore: 0:1 Klemm (10.), 0:2 Riedel (49.), 1:2 Göhring (52.), 1:3 Riedel (65.), 2:3 Kleinschmidt (69., FE), 3:3 Grünbacher (71.) - Gelbe Karten: Peter, Kleinschmidt, Herbote, Grünbacher / Rudhart - Gelb-Rot: Kantz (SVM, 51.) - Beste Spieler: Grünbacher, Karamehmedovic / Riedel, Klemm, Rudhart.