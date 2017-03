Göhring muss gehen

Die Nachrichten aus dem Wörtel reißen nicht ab: Schon in der vergangenen Woche galt es nahezu täglich, einen Spielerabgang zu vermelden - darunter einige namhafte Stammkräfte. Gestern gab dann auch Almir Karamehmedovic eine weitere Personalentscheidung bekannt - eine von besonderer Tragweite: Wie der sportliche Leiter des SV 08 Kuppenheim bekanntgab, werden der Fußball-Verbandsligist und Trainer Viktor Göhring die Zusammenarbeit nach der laufenden Runde beenden.

"Die Entscheidung ist mir schwergefallen, weil ich Viktor menschlich sehr mag. Aber die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend", erklärte Karamehmedovic, der Göhring vor der Runde vom nordbadischen Verbandsligisten FC Espanol Karlsruhe ins Wörtelstadion gelotst hatte. Ursprünglich hatte der Trainer einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben, angesichts der durchwachsenen Saison - nach Rang vier im Vorjahr sind die "Nullachter" derzeit Zehnter und müssen noch um den Klassenerhalt bangen - läuft Göhrings Zeit schon nach einer Saison ab.

"Ich bin natürlich ein bisschen enttäuscht", gestand Göhring im BT-Gespräch, "aber ich nehme die Entscheidung so hin." Der 36-Jährige, der aufgrund von Personalmangel des Öfteren selbst auf dem Platz stand, hatte zuletzt einen schweren Stand, er selbst spürte schon nach der 2:4-Niederlage in Waldkirch Mitte November eine "gewisse Unruhe", die immer mehr zugenommen habe. Insofern war für ihn "absehbar, dass es eine Veränderung geben wird". Da die Entscheidung über seine Zukunft gefallen ist, will sich Göhring nun voll und ganz auf die sportlichen Belange konzentrieren: "Ich werde in der verbleibenden Zeit alles dafür geben, dass Kuppenheim in der nächsten Saison in der Verbandsliga spielt", so der Noch-Trainer, "dafür brauchen wir noch sechs bis acht Punkte - besser acht!"

Karamehmedovic muss nun eine weitere Baustelle beackern - von denen es rund ums Wörtel ohnehin schon genug gibt: Nach den Winterabgängen Sven Büchel und Fabian Hammer, sorgten jüngst die Wechsel von Kapitän Manuel Bauer, Routinier Florian Kleinschmidt (beide Würmersheim), Tom Schneider (Elchesheim) und Steven Herbote (Mörsch) für Aufsehen. Auch auf Keeper Timo Ullrich, Sezer Ergün und Youngster Emanuele Giardini muss der Verein in der nächsten Saison verzichten. Kein Wunder, dass der Sportchef in Sachen neuer Trainer "so schnell wie möglich Klarheit" schaffen will. Mit zwei bis drei Kandidaten will Karamehmedovic Gespräche führen, Namen will er dabei weder nennen, noch kommentieren.

Noch keine Zusage von Westermann

Auch mit Spielern stehen weitere Gespräche an - etwa mit Nico Westermann. Um den Mittelfeld-Wirbelwind herum, will Karamehmedovic eine schlagkräftige Truppe bauen - zugesagt hat Westermann allerdings noch nicht, wie der sportliche Leiter der Kuppenheimer schon nach dem turbulenten 3:3 gegen Mörsch betonte. Aber: "Wir wollen ihn unbedingt halten."

Unbedingt halten will der SV 08 auch die Verbandsliga, dafür soll Noch-Trainer Göhring in den restlichen acht Saisonspielen sorgen. Und der gibt sich kämpferisch: "Ich bin noch nie abgestiegen. Das wird auch in Kuppenheim so bleiben."