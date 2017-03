Noch ein Sieg fehlt zum Titelgewinn

SG Muggensturm/K. II -

Panthers Gaggenau 35:25.

Zu Beginn des Spiels merkte man beiden Mannschaften an, dass sehr viel auf dem Spiel stand. Vor Traumkulisse mit fantastischer Stimmung fiel das erste Tor erst in der vierten Minute, 2:1 stand es in der neunten Minute. Doch dann legte der Spitzenreiter seine Nervosität ab und zündete den Turbo. Spätestens beim 8:2 (15.) zeichnete sich ab, dass MuKu durch die Bank einen starken Tag erwischt hatten. Mit mannschaftlicher Geschlossenheit und einem starken Lukas Treuer im Tor wurde den Panthers schon in der ersten Halbzeit der Zahn gezogen. Durch eine hervorragende Abwehrarbeit stand der Angriff der Gäste ständig unter Druck. Beim 13:5 (23.) warf die SG zum ersten Mal einen Acht-Tore-Vorsprung heraus, der bis zur Pause Bestand hatte (18:10). Nach Wiederbeginn versuchten die Panthers alles, doch näher als beim 24:20 (44.) kamen sie nicht heran.

Tore für Muggensturm: Wagner, Hofacker, Stahlberger je 6, Haller 6/1, Quintieri, M. Freyer je 3, P. Freyer 3/1, Dey, Lehmann je 1 - für Gaggenau: Kohlbecker 8/4, Da. Kraft 6, Isufi 5, Spallek 4, Wagner 2.

BSV Sinzheim II -

Muggensturm/K. III 35:30.

Die SG, mit nur acht Feldspielern angetreten, schlug sich wacker und hielt tapfer dagegen. Das Schlusslicht sah sich zwar abgesehen von der 1:0-Führung ständig in Rückstand, hielt diesen aber bis zur Pause (15:13) in engem Rahmen. Dabei ließen sich die Gäste auch von einem 13:7-Zwischenstand nicht erschüttern. Der BSV erhöhte zwar wieder auf 23:17, die SG leistete aber weiter Wiederstand (24:22/49.). Vier Tore in Folge zum 28:22 ebneten Sinzheim den Weg zum Sieg.

Tore für Sinzheim: Herbert 6/2, M. Walter, Richter je 5, Schaefer 4, Meier, Rumpf, D. Walter je 3, Huck, K. Walter je 2, Gehring, Vogel je 1 - für Muggensturm: Jung 8, C. Müller, Jülch je 5, Unser 4/2, Ziegler, Moos je 3, Josenhans 2.

HSG Murg -

ASV Ottenhöfen II 33:26.

Die Gäste erwischten den besseren Start (2:5/7.). Anschließend stabilisierte sich die HSG. Das 6:5 nach zehn Minuten bedeutete die erste Führung für die Gastgeber. Auch zur Pause (17:15) lagen die Murgtäler vorne. Im zweiten Durchgang erhöhte die HSG den Druck und zog davon (22:17/38.). Durch einen 4:0-Lauf erhöhte der Dritte auf sieben Tore Differenz (26:19/45.) - die Vorentscheidung.

Tore für Murg: Grässel 8/4, P. Schaal 6, F. Schaal, Unger je 5, Meyer 3, Gerstner, Ruckenbrod je 2, Baier, Weiler je 1 - für Ottenhöfen: Kern, Münz je 6/2, Hils 5, Bohnert 3, Harter, Schnurr je 2, Fischer, Huber je 1.

HSG Hardt II -

TS Ottersweier II 26:23.

In der ersten Hälfte verstrickte sich die HSG noch zu sehr in Einzelaktionen. Daraus resultierte ein 10:13-Pausenrückstand. Aus der Kabine kamen die Hausherren dafür hellwach. Mit zunehmender Spieldauer bekam Hardt die TSO-Reserve immer besser in den Griff. Beim 15:15 (42.) war der Ausgleich geschafft, danach kippte das Spiel komplett (17:15, 21:18 und 26:21).

Tore für Hardt: Semt 10, Bertsch 7/3, Dürrschnabel 4, Hofmann, Echle je 2, Schilling 1 - für Ottersweier: T. Seiler 6/2, Pfeiffer 5, M. Seiler, Falk je 4, Burger, Huber, Rohe, Röll je 1.

SG Steinbach/Kapp. II -

TuS Helmlingen II 35:24.

In einer schwachen Partie verlief die erste Viertelstunde ausgeglichen (8:7), danach gelang es der SG, sich durch einfache Tore abzusetzen (Halbzeit 19:15). Da die SG immer besser auf die Spielzüge der Gäste eingestellt war, fehlten dem TuS im zweiten Abschnitt die Mittel, um die Abwehr der Einheimischen zu überwinden.

Tore für Steinbach: Müller 9/5, Misetic 7, Gangloff 5, Höll 5/1, Groß 4, Stäglich 3, Hochstuhl, Oser je 1 - für TuS: König, Weber je 4, Graf, Karch je 3, T. Fritz 3/2, Rexer, Zervas, Gärtner je 2, Reichenberger 1.

In der Kreisklasse A ist dem TV Sandweier III die Meisterschaft so gut wie nicht mehr zu nehmen. Durch die 22:25-Pleite von Sinzheim III gegen Steinbach III liegt der TVS sieben Zähler vorn. In der Frauen-Bezirksklasse geht dagegen das Kopf-an-Kopf-Rennen weiter, nachdem sich die HSG Hardt gegen Ottenhöfen II mit 25:20 durchgesetzt hat. (maha)