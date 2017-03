Ganz okay!

"Wir haben viel gelernt in dieser Spielzeit." Für Ruben Wolochin, den Trainer der Bühler Bundesliga-Volleyballer, war diese Saison, die am Sonntag mit einer 0:3-Niederlage gegen Berlin endete, insgesamt ganz okay. Nur okay, muss man sagen, denn dass man sich durch die Pre-Playoffs würde quälen müssen, war im Vorfeld sicherlich nicht eingeplant. Und auch einige der Niederlagen, die es während der Hauptrunde gegeben hatte, hatte man nicht auf der Rechnung.

So wurde erstmals seit Jahren ein Spiel gegen Rottenburg verloren. Hinzu kam die fast schon peinliche Schlappe bei Aufsteiger Solingen, der ansonsten nur gegen das Juniorenteam VCO Berlin zu Punkten kam. Außerdem fiel auf, dass Bühl in dieser Spielzeit keinen Überraschungscoup landen konnte. Gegen die Top vier der Liga gab es durchweg Niederlagen - das sah früher durchaus anders aus. In der Saison 2015/16 wurden in Berlin, Friedrichshafen und Rhein-Main sogar alle drei Topteams aus der Halle geschmettert. Solche Siege fehlten den Bisons in diesem Jahr komplett, speziell in eigener Halle fehlten die Highlights. Genau das hatten sich die Verantwortlichen im Jahr eins nach Jorgo Vlachojannis ganz anders vorgestellt. Spaß sollten die Spiele machen, die Fans wieder gerne in die Halle kommen. Stattdessen gab es zu oft Magerkost.

Den Willen konnte man der Mannschaft nicht absprechen - es ging einfach nicht mehr. Die abgelaufene Saison war gekennzeichnet durch hohes Risiko beim Personal. Mit Champions-League-Gewinner Ilya Zhilin, dem Polen Slawomir Jungiewicz und Außenangreifer Enrico Zappoli wurden zwar Spieler mit großen Namen verpflichtet. Die erwiesen sich allerdings als verletzungsanfällig oder hatten zuvor kaum gespielt. Zhilin hatte während der gesamten Spielzeit mit Verletzungen zu kämpfen, spielte zuletzt nur noch mit halber Kraft, bei Zappoli gab es zum Jahreswechsel die einvernehmliche Trennung und von Timo Schlag hatte man sich schon vor Saisonbeginn wieder getrennt, weil dessen gesundheitliche Probleme nicht in den Griff zu bekommen waren. Auch Zuspieler Juan Finoli verpasste wegen Leistenproblemen das Saisonfinale fast komplett. Hinzu kam der verletzungsbedingte Ausfall von Felix Orthmann.

Viel mehr als ein okay verdiente diese Spielzeit damit wirklich nicht. Spannend wird nun sein, wie der Lerneffekt aussieht, von dem Wolochin sprach. Finoli war sich nach dem Spiel gegen Berlin jedenfalls nicht sicher, ob er auch in der kommenden Spielzeit im Trikot der Bisons auflaufen wird. Dabei zählte der Argentinier durchaus zu den Lichtblicken, die es auch gab. Zu erwähnen ist diesbezüglich vor allem Akhrorjon Sobirov, der in der Mitte zunächst nur zweite Wahl war, derzeit die Rangliste der besten Bundesliga-Blockspieler mit 67 Punkten aber klar anführt.

Als Gewinner dürfen sich auch Kristen Cléro, Jens Sandmeier und Tim Stöhr fühlen. Cléro musste im Saisonfinale Finoli ersetzen und machte seine Sache mehr als ordentlich. Sandmeier wuchs im Angriff zur wichtigen Stütze heran. Und Stöhr verdrängte auf der Liberoposition den Polen Bartosz Kaczmarek. Auch Jungiewicz erfüllte weitgehend die in ihn gesetzten Erwartungen. Wie es mit ihm weiter geht, muss abgewartet werden. Luft nach oben gibt es noch bei Noah Baxpöhler, der sich aber zum Saisonende hin spürbar steigerte.

Bei den gesundheitlich angeschlagenen Zhilin und Kaczmarek stehen die Zeichen hingegen wohl eher auf Trennung. Denn eine der Lehren aus dieser Saison dürfte sein, dass man künftig möglichst mit gesunden Spielern in die Saison startet.