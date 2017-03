Memisevic lässt den Mittelberg beben

Man trifft sich, spielt ein wenig Fußball, geht mit 1:0 in Führung, schaukelt das Ding heim - und dazu scheint die März-Sonne. Eine Einstellung, die den Linxer Spieler am Samstag im Verbandsliga-Derby auf dem Mittelberg ganz bitter aufstieß. Der SV Bühlertal, der sich in Hälfte eins noch wie das Kaninchen vor der Schlange versteckt hatte, spielte in der letzten halben Stunde forsch nach vorne, glich per Foulelfmeter (75.) aus und kam dann in der 88. Spielminute durch den eingewechselten Amir Memisevic sogar noch zum verdienten 2:1-Siegtreffer.

Der Mittelberg bebte, dabei hätten selbst die kühnsten SVB-Fans unter den 320 Zuschauern im weiten Rund zur Pause keinen Pfifferling mehr für ihre Mannschaft gegeben. Zu dominant, zu spielstark waren die Linxer in Halbzeit eins gewesen. Aber trotz 70 Prozent Ballbesitz hatte es eben nur zum 1:0 (34.) gereicht. Und selbst das war ein Murmeltor, denn der Schuss von Torjäger Marc Rubio wurde noch von SVB-Abwehrchef Manuel Kirschner abgefälscht. Weiteren Einschlägen stand immer wieder der gute Daniel Zeitvogel im SVB-Tor im Wege. Einem Kopfballtreffer (35.) von Alexander Merkel wurde aufgrund einer Abseitsstellung von Schiedsrichter Jürgen Schätzle die Anerkennung verwehrt. Das wäre das 2:0 gewesen - und wohl die Entscheidung.

Kurz nach dem Seitenwechsel flackerte dann noch einmal kurz die Linxer Ballherrlichkeit auf, um dann aber nach einer Stunde Spielzeit gänzlich zu erlöschen. Der SVB wurde immer frecher, stürzte die Linxer Abwehr nun von einer Verlegenheit in die nächste. Das 1:1 lag in der Luft. Einen Flachschuss von Maximilian Keller konnte SVL-Keeper Norman Riedinger gerade noch klären, doch kurz danach fuhr Merkel im Strafraum SVB-Kapitän Sebastian Keller unsanft in die Parade. Den fälligen Strafstoß verwandelte Daniel Schmidt eiskalt zum 1:1 (75.). Jetzt war Leben in der Bude. Und der SVB setzte nach - und durch Memisevic den "Lucky Punch". Er hämmerte den Ball an die Unterkante der Latte, von wo er den Weg zum umjubelten 2:1 ins Tor fand.

"Ich habe auch zur Pause gesagt, wir müssen die Ruhe bewahren. Für einen Treffer sind wir immer gut, zumal die Linxer in den Spielen zuvor meist in der zweiten Halbzeit abgebaut hatten. Dass es dann aber sogar noch zum Sieg gereicht hat, macht mich überglücklich", strahlte SVB-Trainer Michael Santoro nach dem Abpfiff. Das sind drei Bonus-Punkte, die den abstiegsbedrohten SVB nun über den spielfreien SV Endingen auf Platz zwölf hievten. Vier Zähler überm Strich. Jetzt geht's zum Vorletzten FC Waldkirch. SVL-Trainer Sascha Reiß war dagegen restlos bedient. "So einen Einbruch habe ich mit diesem Team noch nie erlebt. Wir haben nach einer Stunde einfach mit dem Fußball spielen aufgehört. Das ist unerklärlich, zumal wir zuvor den Gegner klar beherrscht haben", haderte Reiß.

SV Bühlertal: Zeitvogel - Litterst, Christian Schmidt, Kirschner, Daniel Schmidt - Moritz Keller, Fianke (38. Maximilian Keller) - Seifermann (46. Memisevic), Sebastian Keller, David Knobelspies (89. Alesi) - Ganster (85. Fritz).

SV Linx: Riedinger - Marbach (46. Feist), Schmider, Dennis Kopf - Dussot (61. Göser), Merkel (77. Sermanoukian), Venturini, Dennis "Deco" Kopf, Maisano (67. Bayer) - Rubio, Seger.

Schiedsrichter: Schätzle (Schönwald) - Zuschauer: 320 - Tore: 0:1 Rubio (34.), 1:1 Daniel Schmidt (75., Foulelfmeter), 2:1 Memisevic (88.) - Gelbe Karten: Daniel Schmidt, Sebastian Keller / Merkel, Maisano, Dennis Kopf, Schmider, Venturiini - Beste Spieler: Zeitvogel, Kirschner - Merkel, Maisano.