Lilly Ochs feiert Wiedereinstieg als Tagessiegerin

Die BMX-Fahrer des RSV Falkenfels Bühlertal läuteten beim Baden-Württemberg Cup und beim Beginners Cup in Nußdorf-Eberdingen die diesjährige Rennsaison ein. Unter den 250 Fahrern gingen 15 aus Bühlertal an den Start. Für sie sollte sich nach sechsmonatiger Rennpause das Wintertraining auszahlen. Der Regen hatte der Strecke zwar ordentlich zugesetzt, doch der gastgebende MSC Strudelbachtal hatte es dennoch geschafft für optimale Bedingungen zu sorgen. Bei den Beginners kämpfte sich Rico Feist bis ins Finale und wurde am Ende Dritter in der Altersklasse U13. Mit ihm am Start war Jonas Doninger, der es bis ins Halbfinale schaffte. In der Schülerklasse fuhr Kenneth Schenkel auf den achten Platz. Annika Hondmann, die ihr ersten Rennen bestritt, belegte den elften Rang. Die ganz große Show lieferten die Lizenzfahrer ab - allen voran Klara Bahrmann, die als jüngstes Mitglied der Bühlertäler an den Start ging. Als Aufsteigerin bei den U-11-Mädchen fuhr sie in packenden Vorlaufrennen erste und zweite Plätze ein. Doch nach einem gelungenem Start warf sie ein Patzer im Finallauf zunächst weit zurück. Bahrmann konnte sich fangen und bereits nach der nächsten Kurve hatte sie wieder zwei Plätze gut gemacht. Mit einem weiteren Überholmanöver fuhr sie als dritte ins Ziel ein. Mia Fährmann schaffte es in dieser Altersklasse ebenfalls ins Finale und musste sich bei ihrem ersten Rennen in der Lizenzklasse mit weitaus erfahreneren Mädchen messen. Auch ihre Schwester Elisa Fährmann, neu bei den U-13-Mädchen, sicherte sich gleich in ihrem ersten Rennen den dritten Rang. In der Klasse U13 gingen bei den Jungs Simon Doninger, Espen Rall und Landeskaderfahrer Leon Kalender an den Start. Rall und Kalender fuhren im vergangenen Jahr noch bei der U11 und hatten nun mit der älteren Konkurrenz eine harte Nuss zu knacken. Totz harter Kämpfe mit technisch ausgesprochen geschickten Manövern schafften sie es dennoch das Halbfinale und schließlich auch das Finale zu erreichen. Doninger hatte dagegen leichteres Spiel. In den Vorläufen ließ er nichts anbrennen. Am Ende entschied er auch das Finale souverän für sich und ging als Sieger aufs Treppchen. Kalender und Rall fuhren auf Platz fünf und sechs über die Ziellinie. Lilly Ochs griff nach nunmehr zweijähriger BMX-Abstinenz wieder ins Geschehen bei den Lizenzerennen ein. Mittlerweile bei den Schülerinnen am Start, zeigte sie, dass sie es noch immer drauf hat. Nach einem intensiven Training über die Wintermonate fuhr sie sowohl in den Vorläufen als auch im Finale sichere erste Plätze ein und kürte sich damit am Ende zum Tagessieger. Mit ihr startete Xenia Schenkel, die sich in ihrem ersten Lizenzrennen auf den dritten Rang vorkämpfte. Ebenfalls in die nächste höhere Altersklasse aufgestiegen ist Robin Kalender, der nun bei der Jugend antritt. Dass er auch als Klassenneuling ein Wörtchen mitzureden hat, ließ er seine Konkurrenz durchaus spüren. Mit viel Biss, Erfahrung und sehr guter Technik kam er bis in die Endrunde vor, die er auf einem sechsten Rang abschloss. In den Lizenzklassen der Cruiser belegte Christian Bahrmann mit Rang zwei bei den Senioren I ebenfalls einen Platz auf dem Treppchen. Gerhard Weck wurde bei den Senioren IV Sechster.(red)

