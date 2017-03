Zweiter Platz für B-Mädchen in der Südbadenliga

Im letzten Spiel der Saison erwiesen sich die Handballerinnen der SG Willstätt/Auenheim für die B-Mädchen der SG Steinbach/Kappelwindeck II widererwarten als unbequemer Gegner. Trotzdem konnten die Rebländerinnen sich auswärts mit 23:14 durchsetzen und beenden die Saison mit dem zweiten Tabellenplatz in der Südbadenliga.

Die stabile offensive Abwehr der Steinbacher Mädels sorgte nach zwölf Minuten für einen 9:2-Vorsprung. Doch mit der Führung ließ die SG-Reserve merklich nach. Willstätt holte bis zur Pause auf 7:12 auf. Die Rebland-Mädchen starteten auch in die zweite Hälfte mit viel Feuer. Nach 38 Minuten stand es für sie 21:10. In dieser Phase trafen Jana Zimmer, Leonie Bürger, Mia Tausend und Franka Riedl. In den letzten zehn Minuten ließ die Mannschaft von Trainerin Sarah Daul wieder in Abwehr und Angriff federn, so dass es nur zu einem 23:14 reichte.

Platz zwei der Südbadenliga war der SG-Reserve damit sicher. Einzig der SG Schramberg/St.Georgen mussten sie den Vortritt lassen. (red)