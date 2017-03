United Colors machen Tempo Nach dem deutlichen 93:55-Heimsieg gegen Karlsruhe müssen die Landesliga-Basketballer der United Colors Baden-Baden den zweiten Tabellenplatz verteidigen, dann könnten die Kurstädter über die Relegation noch in die Oberliga aufsteigen. Sollte Spitzenreiter Lörrach noch einmal ausrutschen, stünden mit den United Colors und Mühlacker gar drei Vereine punktgleich vorne. Hier haben die Baden-Badener im direkten Vergleich gegenüber den Grenzstädtern und Mühlacker die Nase mit 3:1 Siegen leicht vorne. Sollte aber Mühlacker überraschend aus dem Rennen aussteigen, zählt nur der direkte Vergleich mit Lörrach. Die 55:71-Niederlage in der Vorrunde gegen Lörrach konnten die United Colors mit einem 91:75-Sieg in der Rückrunde ausgleichen. Da beide Teams mit 16 Pluspunkten gewannen, greift die Korbdifferenz, bei der Baden-Baden schlechter ist. Um in diese Scharte ein wenig auszuwetzen, versuchten die Kurstädter nun gegen den Karlsruher TV in der eigenen Halle von Anfang an Tempo zu machen: Ordentliche 23:14 Punkte im ersten und 25:17 Zähler im zweiten Viertel waren das Ergebnis. Nach der Halbzeit spielte Baden-Baden spielte daraufhin Pressing und zwang den Gegner so zu zahlreichen Fehlern. Diese nutzten Bangha und Baumer immer wieder, um schnell zu kontern. Dem hohen Tempo beim 33:9 im dritten Durchgang (81:40) zollten die United Colors im Schlussviertel Tribut. Karlsruhe behielt in diesem Abschnitt mit 12:15 die Oberhand. Schlussendlich konnte aber auch der 93:55-Sieg gegen das Team aus der Fächerstadt die Lörracher nicht unter Druck setzen, da diese ihr Heimspiel gegen den Tabellenletzten BG Ettenheim deutlich mit 102:60 gewannen. Für UCBB trafen: Bangha (26), Baumer (23), Belle (4), Faff (9), Grizelj (5), Hallak (6), Kunz, Oster (5), Pina und Schmidt (15). Die United Colors wollen ihren Rang zwei der Landesliga, der sie für die Aufstiegsspiele gegen den Zehnten der Oberliga berechtigt, aber auf jeden Fall verteidigen. Die zweite Baden-Badener Mannschaft gewann gegen TS Durlach mit 58:46. Damit es mit dem dritten Rang in der Kreisliga A Nord und den damit verbundenen Aufstiegsspielen klappt, muss die UCBB-Reserve nun auch in beiden Spielen gegen Königsbach erfolgreich sein. (red)

