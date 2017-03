Talente in Rastatt besser fördern Am Goldkanal trafen sich jüngst Vertreter des baden-württembergischen Verbands zum Landes-Segler-Tag. Vom "Welthafen" sprach Georg Schmidt, Vorsitzender des Rastatter Ruder-Clubs (RCR), bei seiner Begrüßung, da man von dort aus auf dem Bootskiel das Mittelmeer und die Nordsee erreichen kann, ohne das Boot über Land zu transportieren - die Delegierten schmunzelten. Als Anerkennung für das Engagement des Vereins im Bereich Segeln veranstaltete der Landes-Segler-Verband diesen Tag beim RCR. Der Verband ist mit 141 organisierten Vereinen und rund 24000 Leistungs- und Freizeitsportlern der zweitgrößte seiner Art in Deutschland. Eine Neuwahl des Vorstands stand in diesem Jahr zwar nicht an, doch der Landesvorsitzende Reinhard Heinl und sein Ressortleiter sprachen dennoch wichtige Themen an, darunter Probleme mit den Kommunen, die sich in Nordbaden abzeichnen. Diese laden laut Heinl in Wasserrevieren die Segelsportler wegen anderer Freizeitaktivitäten aus. Ein Knackpunkt bei der Nachwuchsarbeit sei die Organisation der Schulen. Ganztagsschulen beispielsweise machen der Außensportart beim Kinder- und Jugendtraining zu schaffen. Auch die Begleitung an Trainingssequenzen mit dem Motorboot werde zusehends weniger. Doch große Finanzspritzen für die Jugendarbeit im vergangenen Jahr haben schon Erfolge gezeigt. Bei Meisterschaften im Leistungssport und bei den Olympiaplatzierungen ist der Verband laut Heinl auf den vorderen Plätzen und vorne in Deutschland mit dabei. Auch Andreas Deckers, der beim RCR für die Talentförderung der Gruppe Oberrhein zuständig ist, kann einige Erfolge vorverweisen. Im Bereich des Landes-Segler-Verbandes gibt es nur noch vier solcher Fördergruppen, drei davon am Bodensee. Die Vertreter des Verbands stellten in Aussicht, auch am Goldkanal den RCR mit Landestrainern in diesem Bereich zu unterstützen. Derzeit bekommen beim Rastatter Club Robin Rockenbauch (29er-Jolle) und Felix Vogt (Optimist A) eine Talentförderung durch den Verband. Bei der Landesjugendmeisterschaft im Vorjahr belegten Christian und Paul Diebold in der Klasse der Europe den zweiten beziehungsweise den sechsten Platz für den RCR. Heinl bezeichnete den Goldkanal als "einmaliges Segelrevier". Der Rastatter Dreispartenverein, der im Jahr 1898 gegründet wurde, ist der älteste Club für Segler in Baden-Württemberg. Die nächste Segelregatta am Goldkanal findet am kommenden Samstag und Sonntag satt. Für die internationale Schneeglöckchen-Regatta/Championnat Grand Est (Laser, Radial, 4.7, Finn) liegen dem RCR bereits 40 Anmeldungen vor. (red)

