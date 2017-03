Entscheidung am Reck: Erfolg für TB Gaggenau

Die zahlreichen Zuschauer in der voll besetzten Gaggenauer Hans-Thoma-Halle sahen einen bis zuletzt spannenden Landesliga-Wettkampf, den die Kunstturner des TB Gaggenau gegen den TV Bretten am Ende mit 259,15:246,65 Punkten gewannen.

Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Michael Häfele rückte Carsten Kaufmann ins TB-Team, der damit sein Ligadebüt feierte. Die weiteren Turner des TBG-Kaders waren Kai und Maik Heberle, Felix Merkel, Georg Nikitin, Patrick Ollhoff, Nicolas Schaubhut, Quirin Warth, Nikolas Weber und Paul Stangenberg.

Die Benzstädter setzten von Beginn an auf Sieg, um auch im nächsten Jahr wieder fest für die Landesliga planen zu können. Sehr konzentriert und mit sauberen Darbietungen starteten die Turner am Boden. Kai Heberle konnte mit einer erreichten Punktzahl von 12,50 die Tageshöchstwertung erturnen. Hauchdünn, aber nicht unverdient ging das erste Gerät mit 48,05:48,00 an die Gastgeber.

Die besseren Wertungen am Pauschenpferd erhielten dann aber die Gäste aus Bretten, die mit 40,0:39,1 die Gesamtführung übernehmen konnten. Weiter an Boden gut machen konnte der TVB an den Ringen. Mit 43,25:41,70 Punkten bauten sie ihre Führung auf knapp drei Zähler aus.

Nach der Pause ging es an den Sprung. Der Gastgeber kam hier besser aus den Startlöchern und zeigte die saubereren Sprünge. Mit 44,70:43,75 Punkten glich der TBG in der Gerätewertung wieder aus. Alle Turner kamen am Barren gut durch ihre Kür, allerdings reichten die ordentlichen Leistungen der Gaggenauer nicht aus, das vorletzte Gerät für sich zu entscheiden, weshalb der TV Bretten vor den abschließenden Duellen am Reck wieder mit drei Punkten in Führung ging. Die Entscheidung fiel also am Königsgerät - dieses Mal zugunsten der Gaggenauer, die vier vollwertige Übungen zeigten und die Brettener letztlich deutlich besiegen konnten (38,45:23,20). "Eine klasse Teamleistung, die wir heute abgerufen haben. Durch den breiten Kader ist es uns möglich, die vielen Verletzungsausfälle zu kompensieren. Man hat gesehen, dass die Mannschaft unbedingt in der Landesliga bleiben will - und wird", kommentierte TBG-Trainer Paul Stangenberg den 259,15:246,65-Sieg.

Am Sonntag muss der TB Gaggenau zum vermeintlichen Aufsteiger in die Verbandsliga, die KR Karlsruhe, bevor eine Woche später das LandesligaFinale in Grötzingen auf dem Programm steht. (red)