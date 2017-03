Der große Traum vom Profiradsport

Thomas Senski war Leistungsradsportler. Mohamad Manzalji auch, in Syrien gehörte er der Nationalmannschaft an. Sein Team fuhr zwischen 200 und 250 Kilometer täglich. In Bühl, wo Manzalji 2015 als Flüchtling in der "Blume" in Rittersbach untergebracht wurde, hängt er weiter seinem Traum nach: Als Radsportler seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Im Sommer ist er nun mit Senski unterwegs. Der Ex-Profi, der den Flüchtling unter seine Fittiche genommen hat, bezweifelt allerdings, dass Manzalji seinen Traum in Deutschland verwirklichen kann.

"Bei uns ist das viel schwieriger. Die Situation ist anders als in totalitären Staaten. Das Niveau ist höher und es gibt weniger Verträge", erklärt er. Eine Sozialarbeiterin hatte ihn damals angesprochen, ob er ihr nicht helfen könne, ein Team für Manzalji zu finden. Senski, der am Bühler Windeck-Gymnasium als Lehrer arbeitet, hörte sich also um.

Manzalji durfte schließlich bei einem Team zum Probetraining in die Pedale treten. "Aber solange er nicht auf deren Niveau fährt, hat das wenig Sinn", beurteilt Senski die Chancen seines Protegés.

Auch wenn er um die schwierige Situation des Flüchtlings weiß, fällt Senskis Einschätzung auch sonst knallhart aus, denn man sieht Manzalji seine Profisportkarriere erstmal gar nicht an. "Ihm schmeckt das Essen in Deutschland", erklärt der Lehrer. Wenn der Syrer Erfolg haben will, müsse er erst abnehmen.

Senski fragt sich außerdem, warum Manazlji während seiner Zeit in der Flüchtlingsunterkunft nicht mehr trainiert hat. Die Zeit hätte er gehabt. "Vielleicht lag es an seiner Situation als Flüchtling, dass ihm die Motivation fehlte", mutmaßt er.

Die Kommunikation zwischen den beiden gestaltet sich nicht immer ganz einfach, auch wenn der 27-Jährige dreimal die Woche einen Deutschkurs besucht. Die zwei Radfahrer wurschteln sich halt so durch.

In Damaskus saß Manzalji täglich auf dem Rad. Wie viele Kilometer er im Jahr gefahren ist, weiß er gar nicht. Denn sein Coach war immer dabei. Schlafen und radeln sei sein Leben gewesen. Als Trainingsstrecke habe das Rollfeld eines Flughafens gedient, erzählt er. "Dort war es flach wie hier am Rhein, aber es gibt auch Berge wie hier im Schwarzwald", beschreibt der 27-Jährige sein Radrevier in Syrien.

Senski hat den Syrer erstmal bei der RSG Ried in Rastatt untergebracht. Trainieren lautet die Divise, schneller werden. Im Sommer starten sie meist einmal die Woche in Kuppenheim zu einer 150-Kilometer-Tour durch das Murgtal und den Schwarzwald. Vielleicht klappt es für den Syrer in diesem Jahr sogar doch schon mit einem Rennen.

Der 27-Jährige hält auch in Deutschland Kontakt zu seinen ehemaligen Mannschaftskollegen, die, so erzählt er, in Berlin ein neues Team mit Sponsoren gegründet haben. Da mit dabei zu sein, das wäre sein Ziel.

Mittlerweile hat Manazlji eine Wohnung in Sinzheim. Gemeinsam mit Senski macht er außerdem in der Fahrradwerkstatt in Bühl gespendete Drahtesel für andere Flüchtlinge wieder flott. Er könnte sich auch vorstellen in der Industrie oder als Friseur zu arbeiten, sollte sein Traum vom Profiradsport platzen.