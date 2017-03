Comet peilt ersten Sieg an Der zweite Spieltag in der Motoball-Bundesliga steht an: Dabei hat der MSC Ubstadt-Weiher spielfrei und kann sich in Ruhe ansehen, wie sich der MSC Puma Kuppenheim gegen Malsch und der MSC Taifun gegen Budel schlagen. Zudem peilen der MSC Philippsburg und Comet Durmersheim im direkten Duell den ersten Saisonsieg an. Comet Durmersheim zeigte bei der 3:6-Heimniederlage gegen den Taifun Mörsch eine gute Leistung. Zwar reichte es nicht, über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe zu sein, trotzdem macht die Leistung des Altmeisters Mut. Nun will der Comet am kommenden Samstag im Auswärtsspiel beim MSC Philippsburg den ersten Sieg einfahren. Dies will auf der anderen Seite auch der Gastgeber, der bei der klaren Niederlage in Ubstadt-Weiher ebenfalls gute Ansätze zeigte. Anpfiff in der MSC-Arena ist um 16 Uhr. Drei Stunden später die Partie zwischen Taifun Mörsch und dem MBV Budel angepfiffen. Der Rekordmeister gewann sein Auftaktspiel und peilt nun vor heimischer Kulisse den zweiten Saisonsieg an. Trainer Enrico Tritsch ist jedenfalls zuversichtlich: "Das nächste Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Budel wird zeigen, wohin die Richtung führt. Budel ist sehr spielstark und mit einem Toptorjäger ausgestattet, zeigt sich in der Defensive jedoch teilweise anfällig. Wir werden versuchen, die bekannten Schwachstellen auszunutzen, um ihnen frühzeitig alle Ambitionen zu nehmen." Am Sonntag empfängt Puma Kuppenheim um 15 Uhr den MSC Malsch. Die Gäste hatten zum Auftakt spielfrei und greifen jetzt erst ins Geschehen ein. Die Pumas zeigten sich schon in guter Frühform beim Auftakterfolg in Budel, nun möchte der Favorit im zweiten Spiel nachlegen und die nächsten Punkte im Rennen um die deutsche Meisterschaft einfahren. Der MSC Malsch will sich weiter finden und den großen Favoriten solange wie möglich ärgern. (tm)

