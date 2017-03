Der Lenz ist da

Von Moritz Hirn Der Blick auf die Oberliga-Tabelle sorgt in Sandweier derzeit für Verzückung: Zum erst zweiten Mal in dieser Saison weist der TVS ein positives Punkteverhältnis aus, 26:24 Zähler sind dort vermerkt - gleichbedeutend mit Platz sieben. "Wir hören jetzt natürlich nicht auf", versichert Ralf Ludwig. Der Trainer - und natürlich auch seine Schützlinge - sind mittlerweile auf den Geschmack gekommen: "Wir wollen weiter Punkte sammeln und auch die gesamte Runde mit einem positiven Verhältnis abschließen - das hat noch keine Sandweierer Mannschaft geschafft." Zwei Siege und ein Remis - die Ausbeute der Grün-Weißen aus den vergangenen drei Spielen kann sich mehr als sehen lassen, zumal der TVS dreimal in der Fremde ran musste. Vor dem morgigen Heimspiel gegen den TSV Neuhausen sorgt das für Frühlingsgefühle in Sachen Selbstvertrauen: Es sprießt überall. "Wir haben schon dort einen Punkt geholt und wollen nun auch zu Hause die Zähler behalten", gießt Ludwig die breite Brust in Worte: "Es läuft derzeit richtig gut bei uns!" Der Lenz hielt schon beim klaren 39:33-Sieg in Söflingen Einzug, wo das Sandweier Schaffen zuletzt erfolgreiche Blüten trieb Ludwig spricht im Nachgang sogar von einem "überragenden Handballspiel". Anteil daran hatte auch TVS-Youngster Marvin Schulz, der ein gelungenes Startsieben-Debüt feierte (Ludwig: "Wir waren sehr zufrieden!") und dabei nicht nur früh Verantwortung übernahm, sondern auch zwei Tore erzielte. Ausschlaggebend war allerdings die Tatsache, dass sich die Gäste aus Mittelbaden mit Kapitän Franz Henke, Jonas Schuster, Markus Koch und Johannes Heiß aus einem Pool von vier Topleuten für die zwei Halbpositionen bedienen konnten und so kaum auszurechnen waren. Natürlich braucht es aber auch immer einen Spieler, der seine Nebenleute ins Szene setzt. Dafür ist derzeit Mittelmann Daniel Grimm zuständig - mit durchschlagendem Erfolg: "Er spielt seit Wochen ganz überragend", lobt Ludwig, "er hält sich perfekt an die taktischen Vorgaben und kann das Spiel sehr gut lesen." Gegen Neuhausen sind allerdings noch andere Fähigkeiten gefragt. TVS-Trainer Ludwig weiß, dass seine Jungs mit der handballerischen Klasse des Tabellenzweiten nur schwer werden mithalten können. Sein Team müsse daher noch mehr Biss und eine starke kämpferische Einstellung an den Tag legen. Darauf freut er sich schon: "Das wird ein ganz interessantes Handballspiel", ist sich Ludwig sicher", "Neuhausen ist eine angenehme Mannschaft: Da pienst keiner rum, wenn es mal ein bisschen härter zur Sache geht." So müsse das sein beim Handball: fair, aber am Limit.

