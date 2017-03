Ins Mittelfeld geturnt

Nach der knappen 4:5-Niederlage am Boden holten sich die Gäste mit 9:3 die Seitpferdwertung und gingen klar in Führung. Ausschlaggebend war dabei die hochkarätige Darbietung von Tobias Mauck, die gleich zu Beginn fünf Scorepunkte einbrachte. Die Iffezheimer behielten auch an den Ringen die Oberhand und bauten die Führung zur Pause auf 19:11 aus. Am Sprung demonstrierten sie mit vier gestreckten Tsukaharas und 0:12 Scorepunkten eindrucksvoll ihre Überlegenheit. Anselm erhielt in dieser Disziplin sogar die Tageshöchstnote (12,8). Angesichts des großen Vorsprungs ließen die Gäste auch am Barren (2:10) und Reck (3:9) nichts mehr anbrennen. Die Einzelwertung gewann Anselm mit 22 Scorepunkten vor Müller (7) und dem punktgleichen Jörg Planner von der gastgebenden WKG Wilferdingen/Nöttingen.

Dem Landesligateam gelang am Sonntag bei der WKG Schwarzwald-Baar in Löffingen bereits der zweite Sieg in Folge. Diesmal hatten die Iffezheimer mit Dominik Adler, Lukas Austen, Fabian Rauber, Severin Fritz, Maik Seiberling, Jan Flöck, Sebastian Schneider und Robin Peschik den kompletten Kader zur Verfügung. Im Gegensatz zu ihren Kameraden in der Oberliga lieferten sie sich aber mit den Gastgebern einen offenen Schlagabtausch und zogen an Boden und Barren den Kürzeren. Ein gutes Polster konnten sie sich an den Pauschen erarbeiten, wo sie mit 6,25 Punkten Unterschied klar dominierten. Nach den knappen Erfolgen an Ringen und Sprung mussten sie die Barrenwertung infolge einiger Fehler ihren Gegnern überlassen. Als es zum abschließenden Reckturnen ging, lagen die Gäste nur noch mit 4,25 Punkten in Führung. Dank einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber den letzten Wettkämpfen ließen sie aber nichts mehr anbrennen und holten sich mit 268,95:263,25 Punkten den verdienten Gesamtsieg.

Dominik Adler erhielt am Sprung für seinen gestreckten Tsukahara die höchste Note an diesem Tag (12,4) und wurde gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Fabian Rauber zweiter der Einzelwertung (68,35 Punkte).

Am kommenden Sonntag ist die Oberligamannschaft des Tabellenletzten PTSV Jahn Freiburg in Iffezheim zu Gast. Gleichzeitig empfängt die zweite Mannschaft in der Landesliga mit dem TV Griesheim ihren direkten Verfolger. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr in der Sporthalle bei der Maria- Gress-Schule. (red)