Panthers müssen Kurve kriegen

In den letzten drei Saisonspielen stammen die Panthers-Gegner alle aus dem unmittelbaren Verfolgerkreis. Kohlbecker sieht deshalb den zweiten Platz für die Panthers noch nicht sichergestellt. Gerade in Anbetracht des Murgtal-Derbys kommenden Samstag bei der HSG Murg (24:14) bedürfe es heute Abend gegen die Reserve der HSG Hardt (16:24) einer weiteren Absicherung. "Nur ein Heimsieg hilft weiter", sagt der Coach. Ein Selbstläufer werde die Partie dabei sicher nicht, warnt Kohlbecker. Schon im Hinspiel behielten seine Schützlinge nur mit einem Tor Vorsprung und durchaus glücklich die beiden Punkte.

Zudem ist ein Großteil der Mannschaft beim Gipfeltreffen in Muggensturm unter Normalform geblieben. Bei der 25:35-Schlappe "konnten wir in keiner Phase an unser gewohntes Leistungsniveau anknüpfen", sagt der Trainer. Viel zu viele technische Fehler und ein mangelhaftes Rückzugsverhalten hätten ein besseres Ergebnis nicht zugelassen. Deshalb mahnt Kohlbecker bereits für heute Abend "eine deutliche Leistungssteigerung" an. "Die Truppe muss schnellstmöglich wieder die Kurve kriegen."

Die HSG Murg, die den Panthers den zweiten Platz am ehesten noch streitig machen kann, gastiert morgen bei der zweiten Mannschaft der TS Ottersweier (13:23).Die TSO-Reserve belegt zwar nur Platz zehn, spielt aber eine "sehr gute Rückrunde", wie ihr Trainer Marcel Röll findet. Entsprechend sind er und das Team mit reichlich Selbstbewusstsein ausgestattet: "Mit ähnlich guter Leistung wie in den vergangenen Heimspielen können wir die HSG auf jeden Fall ärgern." Um die starken Einzelspieler der Murgtäler in den Griff zu bekommen, müsse das Team aber defensiv - wie zuletzt - sein Potenzial abrufen.

Hinter der TSO liegen in der Tabelle noch der TuS Memprechtshofen (13:25) und die SG Muggensturm/Kuppenheim III (9:27). Das Schlusslicht ist morgen bei der Reserve der SG Steinbach/Kappelwindeck (18:18) zu Gast, die am vergangenen Wochenende die Helmlinger Reserve deutlich mit 35:24 in die Schranken gewiesen hat. "Durch den Sieg sind die Jungs wieder voll motiviert und wollen nachlegen", kündigt Trainer Alexander Seifried an. Den Weg zu den angestrebten Punkten kennt er auch: "Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen."

Auch Memprechtshofen steht bei der SG Freudenstadt/Baiersbronn (19:17) vor einer hohen Hürde. Die Schwarzwälder scheinen "wieder etwas besser in der Spur" zu sein, wie der scheidende Trainer Adelbert Boschert sein Team derzeit einordnet. Den fünften Tabellenplatz möchte er in den letzten Partien nicht nur halten, sondern bestenfalls sogar ausbauen. Erst in die Erfolgsspur zurückkehren muss dagegen der TuS Helmlingen II (14:22). Nach drei Niederlagen in Serie sieht Teamsprecher Michael Hänsel die Hanauerländer "unter Zugzwang". Zuhause gegen die zweite Sinzheimer Mannschaft (20:16) müsse der Hebel umgelegt werden. (mabu)