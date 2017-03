Skip Baumann und Co. hoffen auf einen Lauf

Alexander Baumann sieht äußerst relaxed aus - und er klingt auch so. "Wir werden auf keine Mannschaft treffen, die wir nicht prinzipiell schlagen können", sagt der Skip des Baden-Hills-Golf-und-Curling- Clubs (BHGCC), der ja auch der Skip der deutschen Curling-Nationalmannschaft ist, mit einem ebenso breiten wie selbstbewussten Grinsen im Gesicht.

Dessen ungeachtet will der 32-Jährige auch mit der zweiten Hälfte der Wahrheit nicht hinterm Berg halten. "Natürlich gilt das auch umgekehrt", fährt Baumann also fort. Was nichts anderes bedeutet als: Die deutschen Curler können bei der heute im kanadischen Edmonton beginnenden WM auch gegen so gut wie jeden Gegner verlieren. Ergibt in der Summe und auch laut Baumann: "Es wird nicht zuletzt auf die Tagesform ankommen."

Am heutigen Samstag ist das erstmals der Fall. Die Niederlande sind dann Auftaktgegner im Northlands Coliseum, Edmontons Curling-Tempel. In den Tagen danach folgen Italien, Schweden, die Schweiz, Japan, China, Kanada, die USA, Norwegen, Russland sowie die Schotten. "Kanada und Schweden werden am Ende wohl weit vorne liegen", glaubt Baumann. Doch auch bei den restlichen Gegnern ist höchste Vorsicht geboten. Zumindest bei der letzten WM vor ziemlich genau einem Jahr in Basel lagen schließlich auch sie allesamt vor Baumann und Co. Zwölfter von zwölf wurden die Deutschen damals. Letzter! Nur eins ihrer elf Spiele konnten sie gewinnen. Für die WM davor (2015) wiederum hatten sich die deutschen Curler erst gar nicht qualifiziert. Zusammen mit dem letzten Platz bei Olympia 2014 in Sotschi war es der Tiefpunkt der deutschen Steineschieber.

Da ist es gar nicht so gänzlich falsch, wenn man allein die neuerliche WM-Qualifikation schon zumindest als kleinen Erfolg wertet. Zwar kann sich der aus der Schweiz stammende Bundestrainer Thomas Lips mit solch einem Minimalismus nur schwer bis gar nicht anfreunden, gleichwohl sagt auch er: "Nach Rang zwölf bei der letzten WM wäre es sicher vermessen, wenn wir hier die direkte Olympia-Qualifikation als Ziel ausgeben würden."

Platz eins bis vier müsste es sein, um ein Direkt-Ticket für die Spiele im südkoreanischen Pyeongchang im nächsten Jahr buchen zu können. Ein realistischeres Ziel ist da laut Lips schon eher eine Platzierung unter den Top-Acht - verbunden mit einer positiven Sieg-Bilanz und der Teilnahme am Qualifikationsturnier im Dezember im tschechischen Pilsen.

"Die Jungs sind gut drauf, und die Fortschritte, die das Team seit der letzten EM gemacht hat, sind klar erkennbar", findet der Bundestrainer. Fünfter waren Baumann und Co. letzten November im schottischen Braehead geworden, allerdings in anderer Besetzung. Für den schwer am Knie verletzten Sebastian Schweizer (Villingen) war damals Curling-Urgestein Andy Kapp ins Team gerückt. Nun, da Schweitzer seine Blessur auskuriert hat, ist er ins Team zurückgekehrt und Kapp, von Anfang an als Helfer in der Not vorgesehen, wieder gewichen.

Im November in Schottland hatten Baumann, Kapp und Co. mit vier Niederlagen zum Auftakt eher schwerfällig ins Turnier gefunden, ehe ihnen doch noch die Wende hin zum Guten und Platz fünf gelungen war. In Edmonton hofft Lips nun auf ein anderes Szenario. "Es wird darauf ankommen, wie wir ins Turnier reinkommen. Wenn wir die beiden ersten Spiele gegen die Niederlande und Italien gewinnen, dann kann dieses Team durchaus einen Lauf bekommen", sagt der Bundestrainer.

All zu viele Gedanken will sich zumindest im Vorfeld Manuel Walter, der zweite BHGCC-Curler im deutschen WM-Team, darüber nicht machen. "Wir spielen einfach und sehen mal, was passiert", sagt er stattdessen. Auch sein Skip sieht das so. "Wir wissen, was wir tun müssen: Aufs Eis gehen und spielen", fügt Alexander Baumann an. Der Rest könnte in der Tat von der Tagesform abhängig sein.