Traum von Krönung auf Themse geplatzt Von Michael Ihringer Es sind diese Nachrichten, die Hochleistungssportlern den Sinn ihres jahrelangen, mühevollen, schweißgetränkten Tuns in Frage stellt und ihnen schlicht die Füße unter dem Boden wegzieht. In diesem Fall kam die traurige Nachricht, der persönliche Super Gau in Form einer E-Mail aus England. "Der Alptraum für einen Sportler ist bei mir eingetreten: Ich bin verletzt, ich kann gar nicht beschreiben, wie enttäuscht ich bin." Wobei "verletzt" im Falle von Ruderin Isabell von Loga noch untertrieben ist, denn mit dem im Training erlittenen Bandscheidenvorfall kann sie somit morgen nicht auf der Londoner Themse im Oxford-Boot sitzen, wenn es gilt, die Erfolgsserie im legendären Boat Race gegen den Elite-Universitäts-Erzrivalen Cambridge fortzusetzen. Die Baden-Badenerin wäre als Kapitänin die Vorzeigefrau gewesen, nun müssen es die anderen acht Aufrechten (plus Steuerfrau) richten. "Dieses Jahr sind wir der Underdog, auf dem Papier ist Cambridge stärker besetzt mit mehreren internationalen Athletinnen aus dem letztjährigen Rennen." Doch was von Loga sportlich auf der Insel gelernt hat, ist die typisch britische Haltung, dass großer Kampfgeist an guten Tagen großes Talent schlagen kann. "Ich erwarte, dass unsere Frauen aus dieser Position heraus ihren Titel verteidigen." Aus einem Pool von zuletzt 20 Kandidatinnen muss der Titelverteidiger darauf bauen, dass die sportlich und mental acht Stärksten auf der 6,8 Kilometer langen Strecke alles abrufen, was sie monatelang trainiert haben. Von Loga kennt die Schlüsselstelle entlang der von 250000 Zuschauern umsäumten Themse nach unzähligen Trainingsstunden: "Hammersmith Bridge ist normalerweise der Punkt, an dem sich wahre psychologische Stärke zeigt. Wir sind noch nicht einmal bei der Hälfte des Rennens, jedoch zieht es in den Beinen, die Lunge brennt, das Drumherum wird häufig verschwommen. Das Ziel ist es, den Gegner psychologisch zu zermalmen. Im Achter reicht es, wenn nur eine einzige Person aufgibt. Es gilt diese Person im anderen Boot zu zerbrechen, während man selbst weiterzieht und seine eigenen Zweifel weit von sich streckt." Die Rivalität der beiden Elite-Unis hat sie in den sechs Jahren in England mit Haut und Haaren voll in sich aufgesogen. Von daher weiß sie auch genau, wie sich Sieger und Verlierer nach der Zieleinfahrt fühlen werden. "Das Boat Race ist sehr schwarz oder weiß, es gibt keinen zweiten Platz, kein Silber. Man gewinnt oder verliert, nichts davor, nichts danach. Diese Einfachheit ist es auch, was das Rennen so wertvoll macht." Isabell von Loga bedauert, morgen nicht mit ihren Teamkolleginnen für 20 Minuten im Mittelpunkt der Sportberichterstattung der BBC stehen und auch Ehre für das deutsche Rudern einlegen zu können. Sie weiß auch nicht, ob sie das Mega-Event nochmals im Boot erleben wird. "Ich habe noch zwei Jahre hier in Oxford und muss jetzt erst mal an meiner Promotion arbeiten. Ich liebe den Rudersport, ich liebe das Boat Race und die ganzen Finessen, die diese Rennen mit sich bringen. Aber ob ich diese Vollzeitbeschäftigung körperlich wie auch akademisch nochmals mitmachen kann..." Nur eines ist sicher: Die Stimme der 28-jährigen Kapitänin wird während des Rennens so lädiert sein wie ihre vermaledeite Bandscheibe, die ihr die Chance geraubt hat, als mögliche Ruderkönigin sportlich geadelt zu werden.

