"Keine Osterhasen"

TVS schwimmt auf Erfolgswelle Baden-Baden (moe) - Die Oberliga-Handballer des TV Sandweier schwimmen auf einer Erfolgswelle: In den vergangenen drei Spielen sammelte der TVS fünf Punkte - alle in fremden Hallen. Am Samstag will das Team von Ralf Ludwig daheim gegen Neuhausen gewinnen (Foto: toto). » Weitersagen (moe) - Die Oberliga-Handballer des TV Sandweier schwimmen auf einer Erfolgswelle: In den vergangenen drei Spielen sammelte der TVS fünf Punkte - alle in fremden Hallen. Am Samstag will das Team von Ralf Ludwig daheim gegen Neuhausen gewinnen (Foto: toto). » - Mehr