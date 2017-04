Mit Jubeltänzen in die Oberliga

SG Freudenstadt/B. -

SG Muggensturm/K. 23:30.

Bis zum Sieg war es ein hartes Stück Arbeit: MuKu führte schnell (4:1/6.), doch das Schlusslicht wehrte sich und traf zum 4:4 (9.). Die Gäste legten wieder vor, doch Freudenstadt ließ sich nie abschütteln (Pause: 15:16). Auch nach dem Wechsel lag MuKu, die ohne Kerstin Apel antreten mussten, schnell mit 20:15 vorn (35.), doch das Kühn-Team verkrampfte zusehends. Die Folge: Freudenstadt erzielte das 21:21 (42.). Tore von Janine Koffler und Saskia Kohler stellten dann die Weichen auf Sieg (21:25/52.).

Tore für Freudenstadt: Günter 12/4, Höfler 4, Finkbeiner 3, Raster, Bertiller je 2 - für MuKu: Kohler, Koffler je 8, Malisa Kunz 4/3, Schnurr 2/1, A. Kunz, Stahlberger, Kühn, Charles je 2.

SG Steinbach/Kapp. II -

SG Dornstetten/A. 24:28.

Die SG erwischte einen klasse Start (5:1/6.), doch die Gäste kämpften sich heran und glichen aus (9:9/19.). Nach der Pause (14:14) ging Dornstetten in Front (15:18/36.), doch Steinbach ließ sich nicht abschütteln und glich aus (23:23/52.). In der Folge spielte der Dritte seine ganze Routine aus und zog davon.

Tore für Steinbach: Irtenkauf 4, Boni 3/1, Gerspach, Huber, Aliu, Droll je 3, Schulmeister 2, Braun, A. Falk, Lorenz je 1 - für Dornstetten: A. Arnold, Süßer je 6, Hanzel 5/1, Klisch, V. Arnold je 4, Grözinger 2, Walter 1.

SG Baden-Baden/Sand. -

Phönix Sinzheim 16:16.

Der Beginn war vielversprechend aus SG-Sicht: Dank einer guten Abwehr und einer gut aufgelegten Denise Ladan im Tor lagen die Gastgeberinnen in dem torarmen Spiel zur Pause mit 8:4 vorn. In Hälfte zwei haperte es aber im Torabschluss, weshalb Phönix über Gegenstöße einfache Treffer erzielte und mit 13:11 in Führung ging. Baden-Baden schloss wieder auf (14:14/49.), danach war das Derby eine enge Kiste. Nach dem 16:16 (59.) hielt Ladan den wichtigen Punkt fest. SG-Co-Trainer Mattthias Frietsch wertete das Remis als "Punktgewinn. Wir geben noch nicht auf".

Tore für Baden-Baden: Ahlbrand 8/6, Maschke 4, Hochstuhl 2, Zimmermann, Imhoff je 1 - für Phönix: A. Ernst 8/1, N. Ernst, Boos, Baross je 2, O. Ernst, Lay je 1. (red/moe)