Oberachern II zerlegt Lichtental In der Fußball-Bezirksliga gab sich der SV Sasbach im Heimspiel gegen Loffenau keine Blöße und siegte souverän mit 3:1. Verfolger Oberachern II zeigte sich im Vergleich zu den Vorwochen deutlich verbessert und zerlegte schwache Lichtentaler mit 7:1. Die Topbegegnung des Spieltags gewann der FV Bad Rotenfels beim FSV Kappelrodeck/Waldulm mit 1:0. In den unteren Tabellenregionen verbuchte der FV Ottersdorf einen wichtigen Heimsieg gegen Muggensturm. Während Forbach gegen Ottenhöfen keine Chance hatte, holte Weitenung gegen Bischweier immerhin einen Punkt. SV Ulm - VfB Unzhurst 0:1. Ulm begann gut, kassierte dann aber gleich bei der ersten Unachtsamkeit ein Gegentor. Diesem Rückstand rannten die Gastgeber in der verbleibenden Spielzeit hinterher, ohne ihn ausgleichen zu können. Alles in allem also ein glücklicher Sieg für die Gäste. 0:1 Schlusser (31.). SV Forbach - FC Ottenhöfen 0:5. Forbach erwischte gegen einen technisch wie taktisch starken FC Ottenhöfen einen rabenschwarzen Tag und verzeichnete in 90 Minuten nicht eine Torchance. Tore: 0:1 Bohnert (49.), 0:2 Hock (58.), 0:3 Schneider (70.), 0:4 D. Golly (80.), 0:5 Schneider (82.). FC Lichtental - SV Oberachern II 1:7. Aus Lichtentaler Sicht war lediglich das Wetter erfreulich, sportlich war die SVO-Reserve in allen Belangen klar überlegen. Tore: 0:1 Hocak (14.), 0:2, 0:3 Weisgerber (24., 33.), 0:4, 0:5 Raz (47., 61.), 0:6 Hocak (78.), 0:7 Weisgerber (88.), 1:7 Hacalar (89.). SV Weitenung - VfR Bischweier 4:4. Für das Schlusslicht ist der Punkt zu wenig: Die Hausherren ließen schon in der ersten Hälfte vor dem Tor zahlreiche Chancen ungenutzt und produzierten in der Defensive obendrein zu viele Fehler. Immerhin gelang Innenverteidiger Pascal Hörig nach einer Ecke noch das 4:4. Bischweiers Torschütze Unterthiner musste in der 85. Minute nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz. Tore: 0:1 Rieger (5.), 0:2 Danisi (21.), 1:2 Miller (23.), 2:2 Hörig (37.), 2:3 Herm (49.), 3:3 Kist (67.), 3:4 Unterthiner (74.), 4:4 Hörig (78.). FV Ottersdorf - FV Muggensturm 1:0. Die Gäste feierten einen eminent wichtigen Heimsieg und überholten Muggensturm in der Tabelle. Zum Matchwinner avancierte Torwart-Routinier Erwin Janzer: Der frisch gebackene Vater fischte in der 89. Minute einen Muggensturmer Freistoß aus dem Eck. Tor: 1:0 Frisch (55.). FSV Kappelrodeck/W. - FV Bad Rotenfels 0:1. Nach dem Rückstand kurz vor der Pause kämpfte Kappelrodeck in der zweiten Halbzeit energisch um einen Punkt, biss sich aber an der zweitbesten Abwehr der Liga die Zähne aus. Tor: 0:1 Zeltmann (44.). Rheingold Lichtenau - FV Würmersheim 3:1. In der ersten halben Stunde waren die Gäste feldüberlegen, Tore sprangen dabei aber nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel legte die Rheingold-Elf gegen den Tabellennachbarn kämpferisch noch eine Schippe drauf und kam zu einem verdienten Heimsieg. Im Tableau zog Lichtenau damit an Würmersheim vorbei. SV Sasbach - TSV Loffenau 3:1. Torjäger Arthur Kissner brachte seine Farben durch einen indirekten Freistoß sowie einen schönen Drehschuss mit 2:0 in Front, Marvin Schaum erhöhte direkt nach der Pause gar auf 3:0. In der Folge ging der Spielfluss zusehends flöten, was auch an der harten Gangart der Gäste lag. So mussten die Hausherren nach dem Abpfiff nach eigenem Bekunden mehrere verletzte Spieler beklagen, der noch immer torhungrige Routinier Kris Oldach musste sogar mit dem Krankenwagen abtransportiert werden. Tore: 1:0, 2:0 Kissner (14., 41.), 3:0 M. Schaum (48.), 3:1 Grossmann (65.). (ket/moe)

