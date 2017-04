HR nimmt erfolgreich Revanche

Mörsch

Mörsch belohnt sich wieder nicht Mörsch (red) - Wieder 2:0 und 3:1 geführt - und wieder stand am Ende nur ein 3:3. Wie bereits im Derby gegen Kuppenheim belohnte sich der 1. SV Mörsch gestern erneut nicht für ein tolles Spiel und musste sich auch gegen den SV Stadelhofen mit einem Punkt begnügen (Foto: Vetter). » Weitersagen (red) - Wieder 2:0 und 3:1 geführt - und wieder stand am Ende nur ein 3:3. Wie bereits im Derby gegen Kuppenheim belohnte sich der 1. SV Mörsch gestern erneut nicht für ein tolles Spiel und musste sich auch gegen den SV Stadelhofen mit einem Punkt begnügen (Foto: Vetter). » - Mehr

Rastatt

Landes-Segler-Tag beim Ruder-Club Rastatt (red) - Am Goldkanal trafen sich vor kurzem Vertreter des baden-württembergischen Verbands zum Landes-Segler-Tag. Der Landesvorsitzende Reinhard Heinl sprachen Probleme an, die den Sport betreffen. Für die Talentförderung sagte er dem RCR Unterstützung zu (Foto: RCR). » Weitersagen (red) - Am Goldkanal trafen sich vor kurzem Vertreter des baden-württembergischen Verbands zum Landes-Segler-Tag. Der Landesvorsitzende Reinhard Heinl sprachen Probleme an, die den Sport betreffen. Für die Talentförderung sagte er dem RCR Unterstützung zu (Foto: RCR). » - Mehr