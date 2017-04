Iffezheimer Reserve muss Meisterfeier verschieben

In derwurde die spielfreie Mannschaft der DJK Offenburg Meister. Ebenfalls spielfrei waren die TTF Rastatt und bleiben vor dem abschließenden Doppelspieltag in der kommenden Woche Tabellenvierter.

Den dritten Platz in der Endtabelle der Frauen-Verbandsliga sicherte sich der TV Weisenbach mit einem 8:1-Auswärtserfolg beim SV BW Wiehre Freiburg. Die Breisgauer gingen durch einen Doppelsieg mit 1:0 in Führung und unterlagen im zweiten Doppel erst im Entscheidungssatz. In den Einzelspielen gab der überlegene Gast aus dem Murgtal im weiteren Spielverlauf aber nur noch zwei Sätze ab. Auch der Rangvierte TTC Iffezheim setzte sich im Match beim TTC Altdorf sicher mit 8:2 durch.

Die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau stand in der Landesliga der Männer vor dem letzten Spieltag bereits als Meister fest. Mit einem Doppelspieltag sollte die Saison am Wochenende für die Murgtäler abgeschlossen werden. Die beiden Punkte aus der Samstagspartie gegen den TTC Seelbach-Schuttertal bekamen die Ottenauer ohne Spiel kampflos übergeben. Im Duell der beiden Reserveteams gegen die DJK Offenburg untermauerte die Spvgg am Sonntag mit einem klaren 9:0-Sieg nochmals seine Ausnahmestellung in der laufenden Spielrunde. Ohne seine Nummer eins, Oliver Böhm, verlor der TTC Rauental sein Gastspiel beim TTC Willstätt mit 5:9. Dank eines hauchdünnen 9:7-Heimerfolg gegen den Rastatter TTC sicherte sich der TTV Muckenschopf endgültig den Klassenverbleib. Seine letzte Chance auf den Klassenverbleib nutzte der Aufsteiger TB Bad Rotenfels. Im Kellerduell behielten die Murgtäler gegen die SF Goldscheuer knapp mit 9:7 die Oberhand und dürfen weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Der Aufsteiger TTF Rastatt II sicherte sich mit einem 8:3-Derbysieg gegen den TTC Iffezheim II den Meistertitel in der Landesliga der Frauen. Iffezheims Nummer eins, Sandra Fettig, konnte nach dem Doppelsieg mit Anna Deschner beide Einzelspiele für die Gäste gewinnen. Für den Meister punkteten Karin Huck (3), Lilly Schmitt (2), Ursula Ludwig, Valerie Kreideweis und Huck/Kreideweis im Doppel.

Mit einem 8:5-Heimsieg gegen den TTC Nonnenweier hatte der TTC Iffezheim II bereits einen Tag vor dem Derby die Reserve der TTF Rastatt so gut wie zum Meister gekürt. Den dritten Tabellenplatz angelte sich zum Saisonende der TV Bühl, der den TTC Langhurst beim glatten 8:1-Heimsieg auch bei engen Satzausgängen immer sicher im Griff hatte.

Mit einem deutlichen 9:2-Erfolg in der Auswärtspartie beim Absteiger TV Neuweier machte der TTV Gamshurst sein Meisterstück in der Männer-Bezirksliga perfekt. Sascha Jörger und Mathias Walter beendeten mit ihren zweiten Einzelpunkten im zweiten Spielabschnitt die Partie frühzeitig. Dem Verfolger Spvgg Ottenau III nutzten die vier Punkte aus dem Doppelspieltag mit dem 9:7-Sieg über die TTF Rastatt II und dem 9:1-Erfolg beim TTV Kappelrodeck nichts mehr. Nun geht es für die Ottenauer in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Landesliga. Keinen Sieger gab es im Murgtalderby zwischen dem TB Gaggenau gegen den TV Weisenbach, die Partie endete 8:8-Unentschieden. Auch die TTF Rastatt und der TTC Iffezheim trennten sich 8:8. Etwas Unverständnis verursachte der TuS Sasbachried, der seine Mannschaft einen Spieltag vor Saisonende am 27. März vom Spielbetrieb zurückzog.

Die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim musste seine geplante Meisterfeier in der Männer-Bezirksklasse vorerst nach hinten verschieben. Im Topspiel beim TV Gernsbach kassierte Iffezheim mit 5:9 seine erste Saisonniederlage. Mit 32:4 Punkten liegt Iffezheim jetzt nur noch einen Zähler vor dem TTC Rauental II (31:7) auf dem ersten Tabellenplatz. Rauental sicherte sich mit einem 9:1-Erfolg bei der Spvgg Ottenau IV zumindest die Vizemeisterschaft, der Aufstieg in die Bezirksliga ist somit auf alle Fälle sicher. Der SV Weitenung bezwang ohne seine Topspielerin Elisabeth Bittner den Rastatter TTC II deutlich mit 9:2, bleibt aber weiterhin nur Tabellenvierter. Hoffen darf wieder der TTC Iffezheim III, der dank eines 9:2-Auswärtserfolges beim TTV Bühlertal II die rote Laterne an den TV Bühl weiterreichte. Der TV Bühl und die TTG Bischweier trennten sich 8:8.(ti)