Puma feiert Schützenfest

Es war lange ein Duell auf Augenhöhe, am Ende setzte sich der MSC Comet Durmersheim am Samstagnachmittag aber verdient beim MSC Philippsburg mit 8:4 durch. Dennis Ring brachte bereits in der ersten Minute die Gäste in Führung. Jan Zoll konnte zehn Minuten später ausgleichen. Norman Brunner sorgte kurz vor Viertelende für die abermalige Führung des Altmeisters. Im zweiten Viertel waren die Hausherren die bessere Mannschaft und glichen in der 21. Minute durch Zoll aus. Der Knackpunkt des Spiels war das dritte Viertel. "Wir haben das dritte Viertel verschlafen und den Comet mit Fehlern stark gemacht. Dazu kamen noch zwei verwandelte Strafstöße für Durmersheim", analysierte Jan Zoll nach der Partie. Daniel Kranefeld (50.), Jonas Burger (51.) und Michael Jockers (60.) brachten den Comet mit 5:2 in Führung. Gleich zu Beginn des letzten Abschnitts erhöhte Kranefeld auf 6:2. Jan Zoll brachte Philippsburg mit einem Doppelschlag (72. und 73.) noch einmal heran, der MSC Comet war aber zielstrebiger und erzielte durch Burger (75.) und Kranefeld (79.) zwei weitere Treffer zum verdienten 8:4-Endstand.

Der MSC Taifun Mörsch setzte sich am Samstagabend verdient mit 9:2 gegen den MBV Budel durch. Vor den rund 200 Zuschauer im Erwin-Schöffel-Stadion war der Rekordmeister von Beginn an die bessere Mannschaft. Nur zu Beginn taten sich die Hausherren schwer. Mit einem Doppelschlag in der 19. und 21. Minute brachte Patrick Palach die Hausherren in Führung. Vor der Halbzeit erhöhten Manuel Fitterer (37.) und Palach (39.) auf 4:0. Ali Topkaya (41.), Fitterer (47.), Robin Faisz (50.) und Palach (57.) bauten die Führung auf 8:0 aus. Im letzten Viertel ließen es die Gastgeber langsamer angehen. Miel Looijmans (61.) erzielte das 8:1. Topkaya erhöhte in der 64. Minute auf 9:1. Den 9:2-Endstand markierte wiederum Looijmans in der 64. Minute.

17:0 hieß es am Sonntag im Spiel zwischen dem MSC Puma Kuppenheim und dem MSC Malsch. Vor rund 300 Zuschauer waren die Hausherren den Gästen in allen Belangen überlegen. Die Tore für Kuppenheim erzielten Jannis Schmitt (2., 7., 16., 21., 29.), Max Schmitt (4.), Dominik Mückenhausen (23., 26., 43. 48.), Sven Schmidt (28., 35., 38.79.), Stefan Rauch (49., 55.) und Robin Benz (65.). (tm)