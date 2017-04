Der Sieg ist Pflicht

Natürlich hat auch Dirk Orlishausen zwei Tage gebraucht, um das Nürnberg-Spiel zu verarbeiten. "Das war schon ein ziemlich großes Gefühl der Ohnmacht", sagte der Mannschaftskapitän des Karlsruher SC gestern. "Denn eigentlich haben wir genau die Reaktion gezeigt, die die Fans von uns erwarten, haben cool und taktisch diszipliniert gespielt. Und dann das..."

Die aus Karlsruher Sicht unglücklichen Elfmeterentscheidungen von Referee Martin Petersen gelte es nun allerdings genauso abzuhaken wie die negativen Aspekte einer Partie, auf der man eigentlich aufbauen könnte - wenn das Ergebnis nicht ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt gewesen wäre. Angesichts von nunmehr fünf Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz 15 hatte Trainer Mirko Slomka bereits am Sonntag den Relegationsplatz als einzig noch realistisches Ziel ausgegeben. Wohlwissend, dass selbst zum Erreichen von zwei Bonusspielen ein Sieg im heutigen Heimspiel gegen Kickers Würzburg (17.30 Uhr) fast schon Pflicht ist. Das Team von Bernd Hollerbach, das in der Hinrunde sogar kurz an den Aufstiegsrängen schnupperte, ist mittlerweile auf dem Boden der Realität angekommen. In der Rückrunde holte man nur ganze drei Zähler - das ist eine noch schlechtere Bilanz, als sie Slomka mit dem KSC erreicht hat.

Die taktische Herangehensweise der Badener dürfte sich dabei nicht wesentlich von der in Nürnberg unterscheiden. Im Fränkischen stand der KSC tiefer in der eigenen Hälfte als bei den meisten Spielen zuvor und setzte im Spiel nach vorne auf die Technik und die Spielintelligenz von Akteuren wie Hiroki Yamada und Gaétan Krebs. Beide spielten zuvor keine bedeutende Rolle. Krebs, weil er seit Mitte August verletzt war, und Yamada, weil Slomka andere Spieler vorzog. Nach den Eindrücken von Freitag dürfte er seine Meinung über den Japaner mittlerweile revidiert haben.

Überhaupt ist gut denkbar, dass die Startelf von Freitag auch jene von heute ist. Damit würden Franck Kom, Dimitrios Diamantakos und Moritz Stoppelkamp trotz verbüßter Gelbsperre zunächst draußen bleiben und auch Marvin Mehlem erneut das Vertrauen ausgesprochen bekommen. "Der Junge hat prima auf die öffentliche Kritik an ihm reagiert", findet auch Dirk Orlishausen, der den Youngster in einer Ansprache nach dem Spiel ebenso lobte, "wie die Langzeitverletzten und die, die zuletzt nicht dabei waren." Positive Energie, die der Kapitän gerne öfter sähe in den entscheidenden kommenden Wochen: "Wir sind lange genug mit hängenden Köpfen herumgelaufen", findet der Keeper, der seit 2011 im Verein ist und zuletzt mit den Kollegen Bowlen war, "um wieder ein bisschen Spaß reinzubringen".

Der könnte rund um den Wildpark allerdings schnell wieder vorbei sein, wenn auch das Würzburg-Spiel nicht gewonnen wird. Medien wie der "Kicker" warfen zuletzt die Frage auf, ob das KSC-Präsidium sich im Fall einer Niederlage nicht von Slomka trennen werde, der zuletzt die verheerende Bilanz von sechs Niederlagen in sieben Spielen zu verantworten hatte und am Sonntag seinerseits zu verstehen gab, er wisse, dass "sich das Präsidium und auch Oliver Kreuzer Gedanken machen werden, wenn am Dienstag keine Punkte auf dem Tisch liegen." Einer, der nichts von einem neuerlichen Trainerwechsel hält, ist Orlishausen: "Wir haben jetzt schon drei Trainer in der Saison gehabt, aber es sind wir Spieler, die immer wieder die falschen Entscheidungen treffen", stellt der Mannschaftskapitän fest.