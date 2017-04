Mit Weltrekord Pokal gesichert

Am vergangenen Wochenende trafen sich in Osterholz-Scharmbeck bei Bremen die besten Jugendmannschaften aus ganz Deutschland zum letzten Qualifikationswettkampf für die Startplätze zu den deutschen Meisterschaften. Die jungen Rebländerinnen waren zum ersten Mal bei diesem Ereignis dabei. Die Kulisse war beeindruckend, nahezu 100 Mannschaften gingen in sechs Disziplinen an den Start. Früh aufstehen lautete die Devise am Samstag. Bereits um 9 Uhr begannen die Wettbewerbe im 6er Einradfahren der Jugend. Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Annika Fritz, Lucie Prokopy, Katharina Jörger und Kathi Häberle durften mit der höchsten Schwierigkeit als letzte Starterinnen auf die Fläche. Als jüngste Mannschaft zeigten sie Nerven und machten zwei völlig unerwartete Fehler, die zu höheren Abzügen führten. Anschließend fuhren sie ihr Programm souverän durch und belohnten sich mit Platz fünf und dem Startplatz für die deutsche Meisterschaft.

Die 4er Kunstmannschaft mit Lucie Prokopy, Nele Strohmeier, Amelie Kilian und Annika Fritz steigerte ihre eigene persönliche Bestleistung und landete auf dem tollen achten Platz - gleichbedeutend mit der Qualifikation für die deutsche Meisterschaft.

37 Mannschaften waren im 4er Einrad der Juniorinnen am Start. Wiederum waren die Rebländerinnen mit der höchsten Schwierigkeit die letzten Starterinnen. Nele Strohmeier, Amelie Kilian, Katharina Jörger und Annika Fritz bewältigten mit traumwandlerischen Sicherheit ihr mit Höchstschwierigkeiten gespicktes Wettkampfprogramm und sicherten sich mit großem Vorsprung und neuer persönlicher Bestleistung den ersten Platz. Sie qualifizierten sich damit nicht nur für die deutschen Meisterschaft, sondern zusätzlich zum Deutschland-Pokal, der am Abend ausgefahren wurde. Total fokussiert gingen die Mädchen diese Aufgabe an und steigerten sich noch einmal. Mit einer starken Leistung verzauberten sie Kampfrichter und Zuschauer, mit riesigem Vorsprung und neuem Weltrekord holten sie den Deutschland-Pokal ins Rebland.

Bis zu den deutschen Meisterschaften, die am 14. und 15. Mai in Rimpar stattfinden, folgen nun die nächsten Runden in der Europaliga. Zuvor stehen am 23. April die Bezirksmeisterschaften für Schüler und Elitefahrer in der Yburghalle in Varnhalt an.(red)