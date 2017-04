Arndt triumphiert über 10 000 Meter Einen gelungenen Auftakt in die Bahnsaison feierten die Leichtathleten des Kreises Rastatt/Baden-Baden/Bühl mit den Kreis-Langstreckenmeisterschaften in Bietigheim. Mit 182 Teilnehmern waren bei frühsommerlichen Temperaturen fast genauso viele Läuferinnen und Läufer am Start wie im Vorjahr, obwohl die Klassen U10 dieses Jahr nicht mehr ausgeschrieben waren. Über 10000 Meter der Männer setzten sich vom Start weg Michael Arndt (SCL-Heel Ba-den-Baden) und der Gastläufer Maximilian Walter (TV Eppelheim) von den Konkurrenten ab. Schnell hatte sich das Feld deutlich auseinandergezogen. Alexander und Ludovic Haas (TV Biberach) schlossen im Verlauf des Rennens fast zu den beiden Führenden auf. Der Eppelheimer gab das Rennen auf, Michael Arndt behauptete seine Führung bis ins Ziel. Er wiederholte damit seinen Vorjahreserfolg und blieb in 36:36,71 Minuten knapp vor Ludovic (36:41,28) und Alexander Haas (36:47,36). Alexander Leuchtner (Rastatter TV) landete als zweitbester Läufer aus dem Kreis auf Platz fünf. Insgesamt waren die Zeiten schwächer als im vergangenen Jahr, auch gaben einige Athleten vorzeitig auf, geschuldet sicherlich den für die Langstreckenläufer ungewohnt hohen Temperaturen. Kistner läuft DM-Qualifikation Den Titel über 5000 Meter der Frauen holte sich Sylvia Schmieder von der LAG Obere Murg mit deutlichem Vorsprung in 19:54,16 Minuten. Bei der männlichen Jugend über die gleiche Distanz waren nur U-18-Läufer am Start. Den Kreismeistertitel holte sich Christian Beitzinger (Rastatter TV) in 18:00,04 Minuten. Schneller war in der Gästewertung nur Till Federolf (Unterländer LG) in 17:16,90. Auch über 3000 Meter der männlichen Jugend U16 lief ein Auswärtiger als Erster über die Ziellinie. Niklas Wieczorek (LG Region Karlsruhe) gewann die Wertung M14 in starken 10:34,67 Minuten. Kreismeister M14 wurde dahinter mit gehörigem Rückstand Sven Kistner von der gastgebenden LG Hardt in 11:31,05, knapp vor Moritz Merkel (Steinbach; 11:37,21). Bester M-15-Läufer war Lars Lawo (SR Yburg Steinbach) in 12:26,53 Minuten. Celine Kistner war über die gleiche Distanz überragende Läuferin bei der weiblichen Jugend U18. In 10:37,70 Minuten gewann sie nicht nur den Kreismeistertitel, sondern schaffte zu diesem frühen Saisonzeitpunkt bereits die Qualifikationsnorm für die deutschen Jugendmeisterschaften Anfang August in Ulm. Die schnellste 2000-Meter-Zeit bei den männlichen Jugendlichen U14 lief Max Warlich vom Rastatter TV. Mit einem Start-Ziel-Sieg distanzierter der M-12-Schüler die Konkurrenz und lief nach 7:08,78 Minuten mit großem Vorsprung als Erster durchs Ziel. Luis Roth (LAGM 7:26,07) und Diego Beeh (Karlsruhe; 7:33,31) folgten auf den Plätzen, bevor mit Philipp Schwarzwälder (Karlsruhe; 7:38,83) und Leon Kalmbacher (LAG; 7:39,57) die besten M13-Läufer ins Ziel kamen. Eine Klasse für sich war bei den Mädchen U16 Sophia Seiter vom TV Bühl. Vom Start weg setzte sie sich an die Spitze und enteilte im Verlauf des Rennens der gesamten Konkurrenz und glänzte als neue W-14-Meisterin mit starken 6:57,41 Minuten. Lisa Merkel (Steinbach; 7:24,43) und Lea Bross (Bühl; 7:35,40) folgten mit deutlichem Abstand, waren aber immer noch schneller als die W-15-Mädchen. Hier entschied Nora Wälde (TV Biberach) das Rennen in 7:35,90 Minuten vor der neuen Kreismeisterin Vivien Schäfer (TV Bühl) in 7:39,44 für sich. Nina Kunze (LGR Karlsruhe) gewann bei den U-14-Mädchen über die gleiche Streckenlänge in 7:45,34 Minuten mit einem Start-Ziel-Sieg. Carmen Bertsch (LG Hardt) holte sich in 8:45,72 Minuten den Kreismeistertitel W13. Ihre jüngere Vereinskameradin Luisa Ortanderl war in 8:19,58 Minuten deutlich schneller und gewann die Klasse W12 vor Lucy Bader (Baden-Baden; 8:21,0) und Lisa Velten (Steinbach; 8:25,06). Sieger bei den Jungs der U12 wurde Niklas Kunz vom TV Gernsbach. Als neuer Meister M11 lief er 2:42,46 Minuten. Mattis Linder (SR Yburg Steinbach) holte sich in 2:44,66 mit der drittschnellsten Zeit den Titel der Buben M10. Kreismeisterin der Klasse W11 wurde Aline Bach (TV Haueneberstein) in 2:71,81 Minuten. Linda Rohrer (TV Bühl) war als neue W-10-Meisterin 2:55,99 Minuten sogar noch einen Hauch schneller. (rawo)

