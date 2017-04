"Trainerwechsel kein Thema"

So sind die Zyklen des Fußballs. Kein Märchen, kein Lauf dauert ewig. Dies zu wissen, ist das eine. Es aktuell zu erleben, schmerzt die Oberacherner trotzdem. Verkrampft, verkopft, verlangsamt spielen die einst Unbeschwerten, fort sind Frische, Fortune und Tempo. Dafür sind die Ansprüche aufgrund der Erfolge in der vergangenen Oberliga-Saison (Platz sieben) und dem Erreichen des südbadischen Pokal-Finales im Umfeld enorm gestiegen. Zumal der Kader vor der Runde quantitativ und qualitativ noch verstärkt wurde. Gar mancher träumte schon von der Regionalliga. Doch schon im "Finale dahoam" in Offenburg gegen den Absteiger FC 08 Villingen war nicht alles Gold, was glänzte. Man verlor zwar verdient mit 3:5, war aber in der 72. Spielminute glücklich mit 3:2 in Führung gegangen. Jetzt droht dem SVO (7 Siege, 10 Remis, 10 Niederlagen) sogar der Abstieg in die Verbandsliga.

Spätestens nach den letzten beiden Spielen (0:6 in Bissingen, 0:2 daheim gegen Bahlinger SC) schrillen beim SVO die Alarmglocken. Bei sechs möglichen Absteigern - realistisch sind vier - ist die "Macht vom Dorf" sieben Spieltage vor Rundenschluss stark gefährdet.

Im Kreuzfeuer der Kritik von außen steht auch Meistertrainer Thomas Leberer. Er soll in seinem insgesamt zehnten Trainerjahr beim SVO nach Meinung der Kritiker "die Mannschaft nicht mehr erreichen". Fakt ist: Beim 0:6 in Bissingen ergab sich sein Team fast wehrlos seinem Schicksal, beim 0:2 daheim gegen den Bahlinger SC waren die Gäste selbst in Sachen Wille eine Klasse besser. Eine Ecke und eine Torchance in 90 Minuten sprechen Bände. Nicht die Niederlagen - gegen Bissingen (2.) und Bahlingen (6.) darf man verlieren - an sich, sondern die Art und Weise stimmen mehr als nachdenklich. Es ist kein Leben in der Mannschaft. Dabei hatte Leberer noch in seinem Vorwort auf das südbadische Oberliga-Derby im Stadionheft in einem flammenden Appell versprochen: "Wir müssen und werden liefern - wir sind die Macht vom Dorf!" Am Samstag beim Leidensgenossen Stuttgarter Kickers II muss nun geliefert werden. Egal wie.

"Wir wissen alle, was die Stunde geschlagen hat, aber ich habe vollstes Vertrauen in das Trainerteam und in die Mannschaft, dass wir die für den Klassenerhalt benötigten 12 bis 13 Punkte noch holen", sagt der Vorstand Sport, Mark Bosselmann, für den ein "Trainerwechsel kein Thema" ist. Bosselman legt durchaus den Finger in die Wunde. Er steht in ständigem Kontakt mit dem Trainerteam und dem Spielerrat, will aber angesichts der allgemeinen Verunsicherung nicht mit der Peitsche knallen. "Wenn ich ein Patentrezept wüsste, würde ich es zünden. Wir müssen die Spieler jetzt aufbauen, zumal der Druck von Spiel zu Spiel noch größer wird", hofft Bosselmann, dass der Schalter nun endlich wieder umgelegt wird.

Er weiß, dass der Kader luxuriös ausgestattet ist und Oberligaansprüchen durchaus genügt. Das Verletzungspech lässt Bosselmann als Entschuldigung nicht gelten. Auch nicht, dass der ohnehin jungen Mannschaft die Hackordnung fehlt. "Es gibt keinen Leitwolf im Team", sagt Bosselmann. Der wird auch Fabian Ganster nicht werden, der trotz Zusage beim SV Bühlertal im Sommer zum SVO wechselt. Noch nicht perfekt ist die Verpflichtung des Kuppenheimers Emanuele Giardini.