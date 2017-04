Frieböse folgt auf Göhring

Spätestens nach der 1:4-Pleite in Villingen schien die Zeit von Viktor Göhring als Trainer beim Fußball-Verbandsligisten SV 08 Kuppenheim abgelaufen zu sein - trotz der Ankündigung, bis zum Saisonende zusammenarbeiten zu wollen. Am Montag wurde Göhring schließlich entlassen, für die restlichen Spiele übernimmt nun der bisherige A-Jugendtrainer Matthias Frieböse. "Wir haben uns ganz bewusst für Matthias entschieden, da er den Verein, die Strukturen sowie die Spieler kennt", sagte Almir Karamehmedovic, sportlicher Leiter beim SV 08. Die Entscheidung sei im Vorstand einstimmig getroffen worden. Ein externer Kandidat sei nie zur Diskussion gestanden - auch nicht Heiko Grajewski, der am Sonntag als Trainer beim Bezirksligisten FV Muggensturm zurückgetreten ist. "Wenn wir ihn für diese Saison verpflichtet hätten, hätte es durchaus ein Geschmäckle gehabt", so Karamehmedovic. Mit der Entlassung von Viktor Göhring habe die Vereinsführung bezwecken wollen, den Spielern das "Alibi Trainer wegzunehmen", so der sportliche Leiter. Nun sei es wichtig, dass endlich Ruhe im und um den Verein einkehre und sich die Mannschaft "einzig und allein auf den Klassenerhalt" konzentriere. Auf ausdrücklichen Wunsch von Matthias Frieböse läuft der Vertrag vorerst nur bis zum Saisonende. "Ich bin Ur-Kuppenheimer, traue mir die Aufgabe zu und kenne den Verein aus dem Effeff. Wichtig sind jetzt nur die nächsten Wochen, dass wir zusammenrücken und alles Mögliche investieren, um die Klasse zu halten", sagte Frieböse auf BT-Nachfrage. (rap)