40 Punktemarke erstmals geknackt - Klassenerhalt sicher

"Wir haben nicht erwartet, hier etwas zu holen. Wir wollten aber unsere Leistungen der letzten Wochen bestätigen und das haben wir getan", resümierte Trainer Paul Stangenberg nach dem letzten Vorrundenwettkampf der Landesliga-Kunstturner des TB Gaggenau bei der Kunstturnregion Karlsruhe. Für die Benzstädter gingen Maik und Kai Heberle, Pascal Meixner, Felix Merkel, Georg Nikitin, Patrick Ollhoff, Nicolas Schaubhut, Paul Stangenberg, Quirin Warth und Nikolas Weber an die sechs olympischen Geräte, um sich mit Turnern aus dem Bundes- und Landeskader zu messen.

Dass für die KRK diese Saison der Meistertitel und der Aufstieg in die Verbandsliga eigentlich nur Formsache ist, sah man schon am ersten Gerät Boden. Allein die Streichwertung der Turner aus der Fächerstadt lag bei über zwölf Punkten, was vom TB nur Kai Heberle am ersten Gerät gelang. Somit ging der Boden mit 51,35:46,10 Punkten an die Gastgeber. Am Zittergerät, dem Pauschenpferd, zeigten die Gäste gute Übungen und bestätigten mit 41,10 die gute Form. Die Karlsruher bekamen für ihre nicht ganz fehlerfreien, aber sauberen Übungen 45,80 Punkte. An den Ringen kamen alle Turner gut durch ihre Kür. Mit 47,35:43,35 Punkten hatte der TBG aber auch hier das Nachsehen. Etwas knapper fiel das Geräteergebnis nach der Pause am Sprung aus. Mit 46,85:44,15 Punkten gewann die KRK, die von einem Vollzeittrainer gecoacht wird.

Ein tolles Geräteergebnis erturnten die Gaggenauer am Barren. 46,60 Punkte reichten aber nicht aus, um Karlsruhe gefährlich zu werden (49,05). Nahezu uneinholbar lagen die Gastgeber vor dem letzten Gerät, dem Reck, in Führung. Die TBG-Athleten wollten erstmals diese Saison die 40-Punkte-Marke knacken, was letztendlich auch gelang (40,2).

Auch wenn das Endresultat mit 287,05:261,50 Punkten sehr deutlich für Karlsruhe ausfiel, ist der Turnerbund stolz auf die gezeigte Leistung und den geschafften Klassenerhalt. Am Samstag findet in Grötzingen das Ligafinale statt, wo die Saison beim gemeinsamen Endkampf ihren Höhepunkt findet.(red)