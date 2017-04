Doppelte Schicht zum Saisonfinale In der Tischtennis-Verbandsliga absolvieren die TTF Rastatt zum Saisonabschluss nochmals einen Doppelspieltag. In den beiden Partien gegen den TTC Beuren und bei den TTSF Hohberg II wollen die TTF den vierten Tabellenplatz erfolgreich verteidigen. In beiden Spielen muss die Nummer zwei Tobias Prestenbach ersetzt werden, was die Aufgaben sicherlich nicht einfach machen wird. Spitzenspieler Petr Vicherek verabschiedet sich nach einer Saison aus Rastatt und möchte sein Gastspiel gegen Beurens Topspieler Rudi Stumper und Len Rake erfolgreich beenden. Mit einem Sieg wäre der vierte Rang auf alle Fälle sicher. Auch beim Aufsteiger TTSF Hohberg II sind die TTF nicht chancenlos. In der Hinrunde wurden die Ortenauer in Rastatt mit einem 9:1-Sieg regelrecht abgeschossen. Der Dritte SV Eichsel gastiert im Topspiel bei 1844 Freiburg II und könnte bei einer Niederlage von den TTF mit drei Punkten aus beiden Spielen in der Tabelle nochmals abgefangen werden. In der Frauen-Verbandsliga sind alle Entscheidungen gefallen. Der TTV Kappelrodeck ist Meister, der Tabellenzweite TTV Gamshurst bestreitet die Relegationsspiele in die Badenliga. Absteiger sind der SV BW Wiehre Freiburg, der TTC Reute und der TTC Altdorf. In Altdorf möchte der TTV Gamshurst in seinem letzten Match nochmals voll auf Sieg spielen. Für Altdorf besteht keine Veränderung in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Anders sieht es dagegen für den TTC Steinach aus. Bei einem Heimsieg gegen den TTC Iffezheim besteht noch die geringe Chance, sich vom Relegationsplatz auf einen gesicherten Tabellenrang zu verbessern. Während in der Meisterschaft der Landesliga alles entschieden ist, entfachte zum Rundenschluss nochmals ein recht offener Schlagabtausch im Tabellenkeller. Der von vielen Mannschaften bereits abgeschriebene Aufsteiger TB Bad Rotenfels feierte mit dem 9:7-Heimsieg gegen die SF Goldscheuer eine Auferstehung. Im Bezirksderby gegen den Rastatter TTC haben es die Murgtäler nun selbst in der Hand, mit einem Heimsieg den eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Doch zu sicher darf sich der Gastgeber selbst bei einem Sieg nicht sein, denn der RTTC bestreitet noch seine letzte Partie in Willstätt. Für die Ortenauer geht es um nichts mehr, Platz ist fix. Rastatt bezwang im Heimspiel der Hinrunde die Rotenfelser mit 9:4, die Partie gegen Willstätt wurde mit 5:9 verloren. Die SF Goldscheuer ist sicherer Absteiger. Die Saison in der Landesliga der Frauen ist bereits abgeschlossen. Noch zwei Spiele stehen in der Männer Bezirksliga auf dem Plan. Der als Absteiger feststehende TV Neuweier verabschiedet sich mit dem Heimspiel gegen den TTC Iffezheim in die Bezirksklasse. Iffezheim bleibt auf alle Fälle Tabellenfünfter. Im zweiten Spiel bestreiten der TV Weisenbach und der Vizemeister Spvgg Ottenau III ein Murgtalderby, es geht auch hier nur noch ums Prestige. Ein spannenderes Saisonfinale als in der Männer-Bezirksklasse kann es wohl kaum mehr geben. Die Meisterschaftsfrage und der Abstieg werden erst am Wochenende mit den abschließenden Spielen geklärt. Die Spitzenreiter, die zweite Mannschaft des TTC Iffezheim, benötigt am Doppelspieltag aus den beiden noch ausstehenden Partien beim Rastatter TTC II und zu Hause gegen die TTG Bischweier nur noch einen Punkt, um seine Meisterschaft endgültig abzusichern. Die zweite Mannschaft des TTC Rauental reist als Favorit zum TV Bühl, um aber selbst noch Meister zu werden zu können müsste neben dem fest einkalkulierten Sieg der TTC Iffezheim II seine beiden Spiele verlieren. Die Abstiegsfrage - zwei Mannschaften steigen direkt ab, der Drittletzte bestreitet das Relegationsspiel gegen den Sieger aus dem Duell der beiden Vizemeister in den Kreisligen A ist wieder völlig offen: Die TTG Bischweier ist in der Momentaufnahme mit 11:25 Punkten Tabellenachter, die beiden ausstehenden Spiele gegen den Spitzenreiter TTC Iffezheim II und dem Rangdritten TV Gernsbach haben es jedoch in sich. Der TTV Bühlertal II mit 11:27 Punkten auf dem Relegationsplatz angesiedelt, bestreitet sein letztes Match gegen den SV Weitenung. Der Vorletzte TTC Iffezheim III hat die Saison mit 11:29 Punkten schon abgeschlossen, liegt aber nach dem Spielverhältnis mit minus 40 günstiger da als die Konkurrenz der TTG Bischweier (-36) und des TTV Bühlertal II (-51). Das Schlusslicht TV Bühl (10:28) muss noch gegen den Rangzweiten TTC Rauental ran. Nur ein Unentschieden oder ein Heimsieg könnte die Bühler bei einem optimalen Verlauf der anderen Spiele noch vor dem drohenden Abstieg retten. In der Partie zwischen der Spvgg Ottenau IV gegen den TTC Muggensturm könnte sich der Gast bereits mit einem Unentschieden in der Tabelle noch um einen Rang verbessern.(ti)

