Unglückliche Niederlagen

Zu Beginn traf das Team in der Gruppenphase auf die Mannschaften aus Magdeburg, Hannover und aus dem pfälzischen Speyer. Gegen Magdeburg verschlief der TVB den ersten Satz, der mit 16:25 verloren ging. Erst im zweiten Satz zeigten die Spieler ihr wahres Können und gewannen deutlich mit 25:16. Der abschließende Tiebreak verlief spannend bis zum Ende, sah aber am Schluss dann doch Magdeburg mit 15:13 in Front.

Im zweiten Spiel der Gruppenphase wartete dann der TSV Speyer, der vermeintlich leichteste Gegner, auf den TV Bühl. Man gewann mit 25:7 und 28:26. Im letzten Gruppenspiel sollte es dann zum Showdown gegen die bis dato ungeschlagene VSG aus Hannover kommen. Hier spielten die Bühler im ersten Satz groß auf. Robin Stolle auf der Diagonalposition und Simon Gallas im Außenangriff trugen sich des Öfteren in die Scorerliste ein. Der zweite Satz ging an die VSG. Der abschließende Tiebreak war an Spannung nicht mehr zu überbieten. Der TV Bühl erspielte sich beim Stand von 14:12 zwei Matchbälle und beim Stand von 15:14 sogar noch einen dritten. Jedoch war das Glück den Bühlern nicht wohlgesonnen und man verlor unglücklich mit 15:17. Damit langte es für die Bühler in der Gruppenphase nur zum dritten Platz, was den schwereren Gegner, nämlich den TuB Bocholt, in der Zwischenrunde bedeutete.

Dort hatte der TVB-Nachwuchs im ersten Satz vor allem mit Bocholts Rudy Schneider Probleme - folglich ging der erste Satz an den Gegner. Durch eine Leistungssteigerung sicherten sich die jungen Bisons den zweiten Satz mit 25:22. Nun musste also zum dritten Mal an diesem ersten Tag der Tiebreak entscheiden. Und wieder hatte man mit 13:15 das Nachsehen.

In den Platzierungsspielen neun bis zwölf, bekam es der TVB zunächst mit der VSG Flensburg zu tun, di im Tiebreak mit 16:14 geschlagen wurde. Im Spiel um Platz neun musste sich der TVB mit einer deutlichen Niederlage gegen VC Gotha abfinden, was in der Endabrechnung schließlich den zehnten Platz bedeutete.

Auf der langen Heimfahrt zurück in den Schwarzwald erreichte das Team die Nachricht, dass man wohl doch noch eine Relegation zum Aufstieg in die Oberliga spielen kann. Ein Großteil des Teams freut sich auf das Hin- und Rückspiel in der Relegation gegen die TG Tuttlingen. (red)