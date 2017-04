Spinnen in alle Himmelsrichtungen

Am Morgen danach blieb Mirko Slomka nicht viel mehr, als seine Sachen zu packen und sich von jenen zu verabschieden, die er die zurückliegenden vier Monate als oberster Fußballlehrer des Karlsruher SC trainiert hatte. Es war keine lange Zeit der Zusammenarbeit, es wurde nun auch keine all zu lange Abschiedsrede. Als sie zu Ende war, bedachten die Spieler den scheidenden Coach mit Applaus. Es sollte ein Zeichen des Respekts sein und auch des Dankes. Kurz darauf, so gegen halb elf, stieg Slomka in sein Auto und fuhr vom Hof.

Dass es so oder doch zumindest so ähnlich kommen würde, also dass Slomkas Zeit als Trainer des Karlsruher SC zu Ende ist, hatte sich spät am Abend zuvor entschieden, als Folge des 1:1-Unentschiedens gegen die Würzburger Kickers, das die ohnehin schon prekäre Tabellenlage des Rangletzten aus Baden noch prekärer gemacht hatte. All zu lange Zeit zur Entscheidungsfindung benötigten Präsidium und Sportdirektor bei ihrer Zusammenkunft auf der Geschäftsstelle da schon nicht mehr. Um 22.27 Uhr verkündete der KSC via Pressemitteilung das Ergebnis der Besprechung: Slomka wird freigestellt, Marc-Patrick Meister, bislang U-17-Trainer des Vereins und einer von Slomkas Assistenten, übernimmt.

"Er hat zu wenig Punkte geholt. Das ist der einzige Vorwurf, den ich ihm machen kann", sagte Kreuzer auf der gestrigen Pressekonferenz zum neuerlichen Trainerwechsel im Wildpark, dem dritten nun schon in dieser Saison. Deshalb hätten das Präsidium und er "gemeinsam beschlossen, auf der Trainerposition doch noch mal etwas zu versuchen". Wie sehr der Sportdirektor den Entschluss des Präsidiums mitgetragen hatte, sich von seinem "Wunschtrainer" zu trennen, ist dabei nicht überliefert. Fest steht nur, dass Kreuzer kurz zuvor gegenüber dem BT noch "Stein und Bein" geschworen hatte, dass Slomka auch am Sonntag im Derby gegen den VfB Stuttgart noch auf der Bank sitzen werde, was zunächst einmal zwei Versionen nahe legt: Kreuzer hat sich vom Präsidium bei besagter Sitzung überzeugen lassen, vielleicht auch überreden. Oder die Trennung erfolgte gegen seinen Willen. Letzteres bestritt der Sportdirektor gestern. "Das ist immer meine erste Formulierung, dass ich sage: Der Trainer bleibt", tat Kreuzer stattdessen kund. Mitgenommen sah er dabei aus, übermüdet. "Die nochmalige Veränderung war für mich keine einfache Sache", gab er zu.

Jetzt also Trainer Nummer vier in dieser Saison nach Tomas Oral, Lukas Kwasniok und Mirko Slomka. Jetzt also Marc-Patrick Meister. 36 Jahre ist der Mann mit dem kahlen Schädel alt, geboren wurde er im benachbarten Bruchsal. Seit dieser Saison ist der Inhaber der DFB-Fußballlehrerlizenz Trainer der U17, seit Anfang des Jahres zudem einer von Slomkas Co-Trainern. Davor trainierte er die U19 von Borussia Dortmund. Besonderes Merkmal zudem: Meister war der erste deutsche Absolvent des Masterstudiengangs "Direccion de futbol" ("Fußball und Talententwicklung") an der Escuela de Real Madrid, eine Art Privatuniversität, die unter der Schirmherrschaft von Real Madrid steht.

Das sind beachtliche Kennziffern für einen 36-Jährigen. Zumindest ein Teil der KSC-Fans hätte Meister nicht zuletzt deshalb - und natürlich wegen seiner Erfolge mit der U17 - gerne bereits als Nachfolger von Tomas Oral im Traineramt gesehen. Dem entgegen stand freilich unter anderem die Einschätzung von Sportdirektor Kreuzer, der feststellte, man könne nicht "irgendwo einen U-17-Trainer ausgraben, in der Hoffnung, er kann die Situation retten".

Nun ist Meister genau das: Die letzte Hoffnung, doch noch die Trendwende hinzubekommen, bei nunmehr fünf Punkten zum Relegationsplatz und gar sieben Zählern zum gänzlich rettenden Ufer ist es nur noch eine vage. Dennoch freut sich Meister, der gestern Vormittag erstmals als Cheftrainer auf dem Übungsplatz stand, "wahnsinnig auf diese Erfahrung und Herausforderung". Ihm dabei als Co-Trainer zur Seite stehen werden der ehemalige KSC-Profi Christian Eichner, bislang schon Meisters Assistent bei der U17, sowie Slomkas Co Zlatan Bajramovic.

"Ich werde in alle Himmelsrichtungen überlegen und spinnen, was jetzt zur Mannschaft passt", sagte der neue Boss im Wildpark gestern. "Inhaltlich und im mentalen Bereich" werde er arbeiten, ehe es am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel nach Stuttgart geht. Vor der hitzigen Atmosphäre des Derbys lässt sich der 36-Jährige kein bisschen schrecken. Ganz im Gegenteil: Der KSC habe "ein tolles Spiel vor der Brust", das man im Bewusstsein angehen müsse, dass man "da auch etwas klauen kann."