Die Frisur ist in Gefahr

Der Gewinn des Europameistertitels im Jahr 2004 kostete Handball-Bundestrainer Heiner Brand dereinst seinen legendären Schnauzer: Rigoros abrasiert wurde das imposante Oberlippen-Accessoire. Viktoriya Kühn hat zwar keinen internationalen Titel gewonnen, doch als Trainerin der Südbadenliga-Meisterinnen der SG Muggensturm/Kuppenheim droht auch ihr nach dem letzten Heimspiel der Saison am Sonntag gegen Lahr ein Titel-Ritual.

"Die Mädels haben irgendetwas vorbereitet", so viel hat Kühn mitbekommen, "aber ich habe keine Ahnung, was es ist." Eines ist sicher: Das Thema Schnauzer stellt sich in diesem Fall nicht. Eine kleine Vermutung hat die Meistertrainerin indes: "Ich fürchte, ich bekomme eine neue Frisur. Vielleicht was Buntes."

Vor der Meisterfeier steht allerdings nochmals ein packendes Duell auf dem Programm, wenn der TV Lahr in der Wolf-Eberstein-Halle gastiert. Der Tabellenzweite hat den MuKu-Mädels die bisher einzige Saisonniederlage beigebracht. Dafür will sich die SG selbstredend revanchieren. "Wir wollen unbedingt gewinnen", sagt Kühn, ein Sieg vor heimischen Partypublikum sei "Ehrensache". Dass MuKu den Meistertitel schon vor dem Showdown der beiden Topteams eingetütet hat, war nicht unbedingt zu erwarten, es spricht aber für den Ehrgeiz und den Willen, mit dem MuKu das Ziel Oberliga-Aufstieg verfolgt hat. Ob normale Übungseinheit, Trainingslager in der Weihnachtspause oder Wettkampf - alle Spielerinnen hätten immer alles gegeben, erklärt Kühn, "deshalb ist die Meisterschaft auch absolut verdient".

Gejubelt werden soll derweil auch am Sonntag in der Steinbacher Sportschule, wo die SG Steinbach/Kappelwindeck II die Eintracht aus Freiburg empfängt - nicht über einen Titel, aber über den Klassenerhalt. Den wollte die Oberliga-Reserve eigentlich schon früher eintüten, doch wenn es dumm läuft, könnte das Team von Günter Grässel noch auf den Relegationsplatz abrutschen. Bei einem Sieg gegen Freiburg wäre die SG aber alle Sorgen los. "Wir werden alle Register ziehen", verspricht Arnold Manz, sportlicher Leiter der SG. Mit einem Erfolg könnten die Rebländerinnen der spielfreien SG Baden-Baden/Sandweier Schützenhilfe leisten, denn nur wenn die Eintracht in Steinbach verliert, hat die SG ihrerseits am letzten Spieltag noch Chancen auf den Relegationsplatz.

Nach sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen ist Phönix Sinzheim in sicheren Tabellengefilden angekommen. Demnach geht es morgen im letzten Heimspiel der Saison gegen die HSG Freiburg II lediglich um Ruhm und Ehre. Der scheidende Carlos Burst will sich aber auf jeden Fall mit einem Sieg vom Sinzheimer Publikum verabschieden. "Wir versuchen alles, um das Spiel zu gewinnen", verspricht der Phönix-Trainer. Möglicherweise bleibt es allerdings beim Versuch, denn die Sinzheimer werden sich den personellen Luxus leisten, die Reservemannschaft, die um den Landesliga-Aufstieg kämpft, mit Spielerinnen aus dem Kader eins aufzupeppen.