Befreit von Lasten

Sieben Spieltage vor Saisonschluss könnte die Entscheidung bezüglich des künftigen Meisters und damit Aufsteigers fallen, wenn sich in Durbach Tabellenführer TuS und Verfolger SC Hofstetten gegenüberstehen. Aus dem mittelbadischen Raum wird für den VfB Bühl und Rastatter SC/DJK mehr als Rang vier und fünf kaum mehr drin sein, zumindest für den Aufsteiger wäre das in der Premierensaison mehr als achtbar.

"Ich hoffe, dass wir nun freier aufspielen können. Die Niederlagenserie hatte schon Wirkung gezeigt", kommentierte RSC/DJK-Trainer Hubert Luft den ersten Sieg des Jahres, der nun auch zum Wendepunkt bezüglich des Saisonendspurts werden soll. "40 Punkte plus sind unser Ziel", gibt er als Parole aus vor dem Auswärtsspiel beim heimstarken FSV Altdorf.

"In Niederschopfheim wird es ähnlich sein wie in Hausach, darauf müssen wir uns einstellen", erwartet Bühls Trainer Jürgen Schnurr eine kämpferisch starke Gastgebermannschaft, die bei vier Zählern Rückstand auf den Drittletzten Oberkirch fast schon um die letzte Chance bezüglich des Klassenerhalts kämpft. "Wir müssen denen Cleverness und Enthusiasmus entgegensetzen", fordert er.

Rot-Weiß Elchesheim hat trotz der Niederlage in Bühl gewiss noch die Motivation, in den restlichen sechs Wochen am VfB und RSC/DJK vorbeizuziehen. Im Heimspiel gegen den Dritten FV Schutterwald, der unbedingt gewinnen muss, wenn der Aufstieg nicht zum dritten Mal in Folge verpasst werden soll, erwartet Spielertrainer Florian Huber "vom Papier her die schwerste der restlichen Aufgaben. Das wird eine große Herausforderung für uns".

Die SV Ottenau und der SV Sinzheim können mit ihren Siegen und fünf Punkten Vorsprung auf die absolute Gefahrenzone durchatmen. Nun treffen beide aufeinander. Trotz des ersten Dreiers 2017 war Ottenaus Übungsleiter Thomas Gerold "realistisch genug, dass wir gegen Freistett nicht unbedingt besser waren. Doch gerade Glasers Leistung im Tor gibt mir die Zuversicht, dass wir auch dort etwas holen können". Bekanntlich waren Glaser und Co. zuletzt selbst beim Tabellenführer in Durbach ohne Gegentor geblieben. Gerold: "Wir waren schon immer prädestiniert dafür, die Serien von anderen zu brechen".

Der SV Sinzheim könnte mit dem zweiten Auswärtserfolg in Folge - zum zweiten Mal ohne Gegentor - die entscheidende Trendwende zur Rettung eingeleitet haben. "Am Samstag machen wir extra vorher eine Rundfahrt", scherzt Coach Andreas Lamprecht, der darauf baut, dass das, was man sich mühselig aufgebaut hat, nicht wieder im eigenen Stadion kaputtgemacht wird. "Wir müssen geduldig und dürfen nicht fahrlässig sein. Im Konter sind die richtig stark."

Bei Schlusslicht Phönix Durmersheim rechnet Christian Hofmeier schon seit längerer Zeit nicht mehr. "Es geht nur noch darum, den Laden zusammenzuhalten und sich einen Überblick für die neue Saison zu verschaffen. Das wird nämlich ein schweres Übergangsjahr. Ich möchte aber schon noch, dass wir ein, zwei Nadelstiche in dieser Saison setzen", sagt er vor dem Auftritt in Freistett.